Isu Perselingkuhan Hamish Daud Makin Panas, Kini Teman Sabrina Alatas Ikut Dihujat

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |14:19 WIB
JAKARTA – Isu dugaan perselingkuhan antara Hamish Daud dan Sabrina Alatas ternyata menyeret orang-orang di sekitar Sabrina. Salah satunya adalah pemilik akun Instagram @nadjessica, yang mendadak menjadi sasaran kemarahan warganet. Ia dituding membela Sabrina dan dianggap menormalisasi tindakan perselingkuhan.

Dalam unggahan terakhirnya pada 21 Oktober 2025, Jessica menampilkan potret selfie dengan riasan mata bernuansa hijau disertai keterangan singkat, “Which emoji fits me best?” Namun, unggahan santainya justru berubah menjadi medan perdebatan.

Kolom komentarnya langsung dipenuhi warganet yang menuliskan sindiran pedas. Banyak dari mereka yang berpihak pada Raisa dan menuduh Jessica ikut membenarkan tindakan Sabrina yang disebut-sebut menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Hamish Daud dan Raisa.

Jessica sempat menanggapi beberapa komentar dengan meminta publik untuk tidak langsung menelan mentah-mentah kabar yang belum tentu benar. Namun, responsnya malah membuat suasana semakin panas. Beberapa pengguna bahkan mengaku memiliki bukti terkait hubungan Hamish dan Sabrina.

“Nad, repot amat bela teman yang selingkuhan, normalisasi selingkuhan keren kali ya,” tulis akun @naradreys.

“Gak repot, biasa aja. Netizen duluan yang nyerang, ya gue bales,” jawab @nadjessica.

“Mbak, jangan terlalu belain deh. Nanti kalau kebukti, malu sendiri,” tambah akun @meee.kks.

