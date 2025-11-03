Hamish Daud Diduga Selingkuh di Aplikasi Pinterest, Apa Itu?

JAKARTA – Isu perselingkuhan yang diduga dilakukan aktor Hamish Daud mendadak menghebohkan publik. Suami Raisa itu dikabarkan menduakan sang istri dengan sosok perempuan bernama Sabrina Alatas.

Kabar perselingkuhan Hamish merebak di media sosial hingga beredar bukti diduga Hamish berselingkuh dengan Sabrina menggunakan aplikasi Pinterest. Dari unggahan yang beredar, tampak folder dari aplikasi tersebut menampilkan rumah mewah dengan gaya modern yang diberi judul Future House, lengkap dengan nama akun Sabrina Alatas dan HDW. Inisial HDW ini pun diduga kuat merupakan nama Hamish Daud.

Lantas, seperti apa aplikasi Pinterest yang diduga dipakai Hamish Daud untuk berselingkuh dari Raisa?

Pinterest merupakan aplikasi asal Amerika Serikat dan sudah ditemukan sejak tahun 2009 lalu. Aplikasi Pinterest ini merupakan mesin pencari visual untuk menemukan ide-ide seperti resep, inspirasi rumah dan gaya, serta banyak lagi.

Menurut penelusuran iNews Media Group, pengguna bisa mencari berbagai inspirasi visual seperti gaya kamar tidur, outfit, fashion, hingga model rumah impian. Saat membuka aplikasi ini, Anda bisa mencari menggunakan keyword dan menuliskan apa saja yang Anda butuhkan, lalu hasilnya akan muncul di tampilan aplikasi tersebut.

Salah satu keunggulan dari aplikasi ini ialah fitur “pin” untuk menyimpan video atau foto dari inspirasi yang Anda dapat di Pinterest.