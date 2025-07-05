Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Wanita Menangis Meminta Pertanggungjawaban saat Motor Hasil Tabungannya Ditabrak

Clarisa Adiana , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |07:09 WIB
Viral! Wanita Menangis Meminta Pertanggungjawaban saat Motor Hasil Tabungannya Ditabrak
Viral! Wanita Menangis Meminta Pertanggungjawaban saat Motor Hasil Tabungannya Ditabrak
A
A
A

JAKARTA – Sebuah video TikTok dari akun @ciikksyyang sempat viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan pemilik akun menangis setelah ditabrak oleh sebuah mobil.

Dalam rekaman itu, perempuan tersebut terlihat tak kuasa menahan tangis karena motornya yang dibeli dari hasil menabung selama bertahun-tahun rusak akibat ditabrak mobil yang mundur tanpa melihat spion.

Viral! Wanita Menangis Meminta Pertanggungjawaban saat Motor Hasil Tabungannya Ditabrak
Viral! Wanita Menangis Meminta Pertanggungjawaban saat Motor Hasil Tabungannya Ditabrak

Insiden tersebut menjadi sorotan publik setelah pengemudi mobil, yang disebut sebagai seorang sopir, justru membentak korban dan langsung kabur dari lokasi tanpa meminta maaf. Padahal, dalam video jelas terlihat mobil tersebut yang lebih dulu menyenggol sepeda motor korban.

Belakangan diketahui bahwa mobil tersebut milik Wakil Gubernur Lampung, Dr. Jihan Nurlela Chalim. Menanggapi viralnya kejadian tersebut, Dr. Jihan memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya @jihanchalim.

Viral! Wanita Menangis Meminta Pertanggungjawaban saat Motor Hasil Tabungannya Ditabrak
Viral! Wanita Menangis Meminta Pertanggungjawaban saat Motor Hasil Tabungannya Ditabrak

“Yang ditabrak motornya agar DM aku ya,” tulis Jihan dalam unggahan Instagram Story-nya yang dikutip pada Sabtu (5/7/2024), menandakan bahwa ia ingin menyelesaikan permasalahan ini secara langsung dengan korban.

Korban, melalui akun TikTok-nya @ciikksyyang, kemudian mengunggah klarifikasi bahwa peristiwa tersebut telah mendapat tanggapan serius dari pihak terkait. Ia menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan publik serta menyebut bahwa Dr. Jihan telah datang langsung ke rumahnya.

 

Halaman:
1 2
      
