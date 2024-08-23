HighTea with HighEnd Persembahkan Serenity Soirée, Bawa Pengalaman Relaksasi Berkelas

EVENT HighTea with HighEnd kini kembali diadakan. Kegiatan ini merupakan ajang sosial yang semakin sering digelar oleh berbagai komunitas di ibu kota untuk memperluas jaringan.

Kali ini, HighTea with HighEnd bersama dengan NavaPark BSD City mempersembahkan acara dengan tema "Serenity Soirée", sebuah pengalaman HighTea with HighEnd yang memadukan relaksasi dan kemewahan dalam suasana yang tenang dan nyaman di NavaPark.

Lebih dari sekadar pertemuan santai, HighTea juga berperan sebagai platform bagi para pebisnis untuk membangun kerja sama yang lebih erat. Ada beberapa kegiatan menyenangkan di event ini mulai dari treatment hand massage hingga pengalaman membuat mocktail yang berkesan.

Nunun Daradjatun, Hosted dalam acara HighTea with HighEnd ini mengungkap antusiasnya hadir di event HighTea with HighEnd ini.

“Saya dipercaya menjadi host dan mengundang teman-teman saya di HighTea with HighEnd ini. Dan HighEnd secara rutin selalu menggelar acara-acara seperti,” ungkap Nunun saat ditemui di NavaPark, BSD City, Tangerang.

Nunun mengatakan event HighTea with HighEnd ini begitu seru dan menyenangkan. Ia bisa menikmati relaksasi lewat beberapa treatment yang dihadirkan. Digelar di venue yang indah, asri dan teduh, membuat Nunun sekaligus teman-temannya betah berlama-lama di event HightTea With HighEnd ini.