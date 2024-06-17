Resep Sate Maranggi, Solusi Sajian Lezat di Idul Adha

HARI raya Idul Adha sudah di depan mata. Beragam menu olahan daging siap memenuhi meja makan Anda untuk disantap bersama keluarga. Salah satu yang jadi menu andalan olahan daging kurban di momen Idul Adha adalah sate.

Mengolah daging menjadi menu sate cukup mudah dan rasanya pun begitu lezat. Anda bisa membuat menu sate yang lebih next level yakni sate maranggi yang lezat dan nikmat.

Gurihnya bumbu khas sate maranggi dengan perpaduan daging yang lembut dijamin membuat menu ini jadi favorit keluarga. Berikut resep sate maranggi dari kanal YouTube Devina Hermawan, dikutip Minggu (16/6/2024).

Bahan-bahan:

300 gr daging has dalam

Bumbu halus