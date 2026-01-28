Heboh Es Gabus Bohongan, Ini Resep Jajanan Jadul yang Lagi Viral

JAKARTA - Publik dihebohkan dengan pedagang es gabus yang viral di media sosial lantaran mendapat perlakuan tak menyenangkan dari anggota Bhabinkamtibmas.

Pria penjual es gabus bernama Sudrajat ini dituduh menjajakan jajanan tersebut dengan bahan busa yang tak bisa dikonsumsi.

Menurut penyelidikan, jajanan es gabus yang dijual Sudrajat menggunakan bahan yang aman untuk dikonsumsi. Hal ini membuat netizen geram dengan para anggota aparat tersebut yang sudah menuduh hingga merugikan Sudrajat.

Es gabus sendiri merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang populer sejak dulu. Teksturnya lembut seperti puding beku, rasanya manis, dan tampilannya berlapis warna-warni yang menggugah selera.

Dulu sering dijual di depan sekolah, sekarang es gabus kembali digemari karena mudah dibuat dan cocok untuk segala usia.

Selain enak, es gabus juga ekonomis dan bisa dikreasikan dengan berbagai rasa. Cocok banget untuk camilan di rumah atau ide jualan kecil-kecilan.

Penasaran, seperti apa resepnya? Berikut informasinya dikutip dari kanal YouTube, Eliza Perkasa, Selasa (27/1/2026).