Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Heboh Es Gabus Bohongan, Ini Resep Jajanan Jadul yang Lagi Viral 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |08:01 WIB
Heboh Es Gabus Bohongan, Ini Resep Jajanan Jadul yang Lagi Viral 
Heboh Es Gabus Bohongan, Ini Resep Jajanan Jadul yang Lagi Viral. (Foto: Eliza Perkasa)
A
A
A

JAKARTA - Publik dihebohkan dengan pedagang es gabus yang viral di media sosial lantaran mendapat perlakuan tak menyenangkan dari anggota Bhabinkamtibmas. 

Pria penjual es gabus bernama Sudrajat ini dituduh menjajakan jajanan tersebut dengan bahan busa yang tak bisa dikonsumsi.

Menurut penyelidikan, jajanan es gabus yang dijual Sudrajat menggunakan bahan yang aman untuk dikonsumsi. Hal ini membuat netizen geram dengan para anggota aparat tersebut yang sudah menuduh hingga merugikan Sudrajat.

Es gabus sendiri merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang populer sejak dulu. Teksturnya lembut seperti puding beku, rasanya manis, dan tampilannya berlapis warna-warni yang menggugah selera. 

Dulu sering dijual di depan sekolah, sekarang es gabus kembali digemari karena mudah dibuat dan cocok untuk segala usia.

Selain enak, es gabus juga ekonomis dan bisa dikreasikan dengan berbagai rasa. Cocok banget untuk camilan di rumah atau ide jualan kecil-kecilan.
Penasaran, seperti apa resepnya? Berikut informasinya dikutip dari kanal YouTube, Eliza Perkasa, Selasa (27/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197973//bhabinkamtibmas_dan_babinsa-aJ4D_large.jpeg
Bhabinkamtibmas dan Babinsa Minta Maaf Usai Tuding Penjual Es Pakai Bahan Spons
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197921//viral-6czi_large.jpg
Viral Guru di Tangsel Dilaporkan karena Tegur Murid, Polisi: Hak Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197915//pemotor_merokok_ngamuk_saat_ditegur-fuZr_large.jpg
Viral Pasutri Naik Motor Bawa Anak Sambil Merokok, Ngamuk saat Ditegur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/612/3197700//aurelie_moeremans-DSC8_large.jpg
Aurelie Moeremans Minta Publik Berhenti Menebak Tokoh di Broken Strings: Belum Tentu Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/338/3197691//viral-shmE_large.jpg
Viral! Pencuri Kabel JPU Bobol Konblok Trotoar Bikin Pramono Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197616//viral-jCeJ_large.jpg
Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Selesai Lewat Jalur Restorative Justice
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement