Ide Menu Acara Malam Tahun Baruan, Ini Resep Grill Ayam Klasik Terpopuler

Resep Grill Ayam Klasik Terpopuler untuk Acara Malam Tahun Baru. (Foto; Freepik)

JAKARTA - Makanan bakar-bakaran selalu menjadi favorit di berbagai perayaan malam pergantian tahun. Sambil menantikan detik-detik pergantian tahun, ayam bakar menjadi menu yang paling banyak dipilih.

Salah satu resep yang banyak dicari adalah Grill Ayam Klasik. Rasanya banyak disukai segala umur dan mudah dilakukan.

Sebelum memasak Grill Ayam Klasik, cukup marinasi ayam dengan bubuk bawang putih, paprika asap, garam, dan merica, lalu tambahkan kecap manis ke dalam campurannya.

Kombinasi ini akan mengubah hidangan klasik menjadi sensasi manis umami dalam makanan yang lezat. Berikut resep Grill Ayam Klasik Terpopuler seperti dikutip dari Master Recipe, Minggu (21/12/2025).

Bahan-Bahan :

Kecap Hitam Manis - 70 g

Bawang putih bubuk - 1 sdt

Cuka - 1 sdm

Paprika bubuk - 2 sdt

Bawang bombay bubuk - 2 sdt

Lada putih - sejumput

Garam - ½ sdt

Paha ayam - 500 g