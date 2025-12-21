Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ide Menu Acara Malam Tahun Baruan, Ini Resep Grill Ayam Klasik Terpopuler  

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |10:17 WIB
Ide Menu Acara Malam Tahun Baruan, Ini Resep Grill Ayam Klasik Terpopuler  
Resep Grill Ayam Klasik Terpopuler untuk Acara Malam Tahun Baru. (Foto; Freepik)
JAKARTA - Makanan bakar-bakaran selalu menjadi favorit di berbagai perayaan malam pergantian tahun. Sambil menantikan detik-detik pergantian tahun, ayam bakar menjadi menu yang paling banyak dipilih.

Salah satu resep yang banyak dicari adalah Grill Ayam Klasik. Rasanya banyak disukai segala umur dan mudah dilakukan.  

Sebelum memasak Grill Ayam Klasik, cukup marinasi ayam dengan bubuk bawang putih, paprika asap, garam, dan merica, lalu tambahkan kecap manis ke dalam campurannya. 

Kombinasi ini akan mengubah hidangan klasik menjadi sensasi manis umami dalam makanan yang lezat. Berikut resep Grill Ayam Klasik Terpopuler seperti dikutip dari Master Recipe, Minggu (21/12/2025). 

Bahan-Bahan : 

Kecap Hitam Manis - 70 g
Bawang putih bubuk - 1 sdt
Cuka - 1 sdm
Paprika bubuk - 2 sdt
Bawang bombay bubuk - 2 sdt
Lada putih - sejumput
Garam - ½ sdt
Paha ayam - 500 g

 

