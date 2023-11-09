Potret dan Profil Raisa, Penyanyi yang Suaminya Digosipkan Sering Open BO di Bali

KELUARGA kecil Raisa memang tengah diterpa isu negatif, lantaran suaminya Hamish Daud disebut sering open BO ketika ada kegiatan di Bali. Tentu saja, isu itu ditepis oleh manager Hamis Daud, lantaran tidak berdasar.

Raisa menikah dengan Hamish Daud pada 3 September 2017 di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta. Hamish Daud sendiri adalah seorang Arsitek, Presenter, dan juga Aktor berkebangsaan Autralia. Keduanya yang kini disebut 'couple goals' Indonesia ini sudah dikaruniai satu anak perempuan bernama Zalina Raine Wyllie.

Penyanyi bernama asli Raisa Andriana ini lahir di Jakarta pada 6 Juni 1990. Lahir dari pasangan Allan N. Rachman dan Ria Marianty, Raisa memiliki keturunan Sunda dan Belanda. Karir menyanyi Bakat menyanyi Raisa sudah berkembang sejak ia duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Saat duduk di bangku kelas 3 SD, Raisa sudah mempunyai kemampuan menyanyi karena ikut paduan suara.

Terus mengasah bakatnya semasa SMP dan SMA, Raisa kerap mengikuti seni pertunjukan hingga bakat menyanyinya terus berkembang. Setelah itu, Raisa tampil sebagai penyanyi dari satu kafe ke kafe lainnya bahkan tampil di konser komposer ternama David Foster di Jakarta.

Raisa juga pernah direkrut oleh Kevin Aprilio pada tahun 2008 untuk menjadi vokalis band Andante. Namun saat hendak rekaman, tim rekaman menginginkan konsep berbeda dan tanpa kehadiran Raisa di grup. Baru pada tahun 2010 ia merilis lagu berjudul “Serba Salah” yang melambungkan namanya. Peluangnya untuk memasuki dunia musik semakin meluas ketika ia tampil di Java Jazz pada tahun 2011 dan merilis album berjudul "Raisa".

Bahkan karirnya terus menanjak di tahun 2012 dengan meraih penghargaan New Female Artist di Anugrah Musik Indonesia dan Anugrah Planet Muzik di Singapura. Setelah itu, Raisa cukup rutin merilis single dan album.

BACA JUGA: Potret dan Profil Hamish Daud yang Diisukan Sering Open BO di Bali

Berikut biodata dan Agama dari Raisa Andriana

Nama Lengkap: Raisa Andriana

Tempat, Tanggal & Lahir: Jakarta, 6 Juni 1990

Orangtua: Allan N. Rachman dan Ria Marianty

Kakak: Rinaldi Nurpratama

Suami: Hamish Daud

Anak: Zalina Raine Wyllie

Agama: Islam

Pendidikan: Marketing Internasional Bisnis, Universitas Bina Nusantara Internasional