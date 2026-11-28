Kementerian PPPA Beberkan Faktor Pemicu Kekerasan Remaja, Kasus Siswi di Malang Jadi Perhatian

JAKARTA – Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Titi Eko Rahayu, menyoroti krisis pola pengasuhan anak menyusul meninggalnya SNIP (17) siswi kelas XII di salah satu SMA negeri di Kota Malang, Jawa Timur. SNIP diduga menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh sejumlah remaja perempuan.

"Perundungan yang dilakukan antar sebaya. Artinya korban dan pelaku sama-sama masih berusia anak ini menjadi keprihatinan gitu ya dan ini adalah karena krisis pengasuhan," ujar Titi saat dihubungi iNews Media Group pada Sabtu, (28/11/2026).

1. Faktor Pemicu Kekerasan Remaja

Titi menjelaskan, kasus perundungan tersebut turut didorong oleh sejumlah faktor. Di antaranya, bermasalahnya pola pengasuhan di lingkup keluarga, lingkungan pergaulan, satuan pendidikan, hingga pengaruh ruang digital yang tidak terkontrol.

"Krisis pengasuhan tidak hanya pengasuhan di keluarga, lingkungan (pergaulan), lingkungan pendidikan, dan juga pengasuhan karena pengaruh digital. Setiap peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anak apalagi kemudian korbannya anak dan sampai merenggut nyawa ini faktornya kan tidak tunggal tapi banyak faktor yang menjadi pendorong ya," tuturnya.

Adapun, faktor lain yang turut memicu permasalahan ini adalah lemahnya kemampuan anak mengelola emosi serta kurangnya pemahaman mengenai dampak hukum maupun sosial dari dugaan kekerasan fisik tersebut.

"Dari mulai ya itu tadi krisis pengasuhan, kemudian juga apa namanya pertemanan gitu kan. Kemudian sampai pada ya ini kurangnya empati gitu dan manajemen apa ya emosi serta mereka tidak memahami konsekuensi dari apa yang mereka lakukan gitu, tindakan yang mereka lakukan," jelasnya.