Cerita Jessica Iskandar yang Harus Revisi Hidung di Korea, Rela Ambil Tulang Iga Sendiri

JAKARTA – Aktris Jessica Iskandar kembali menjalani prosedur operasi plastik di Korea Selatan. Kali ini, ibu tiga anak tersebut bukan hanya melakukan revisi hidung.

Jessica juga menjalani perawatan stem cell. Untuk melakukan operasi tersebut, bahan dasarnya ternyata diambil dari lemak tubuh Jessica sendiri.

1. Stem Cell

Pengalaman itu diceritakan Jessica saat berbincang dalam podcast Melaney Ricardo. Dia mengungkapkan, lemak yang digunakan untuk prosedur stem cell diambil dari bagian paha, kemudian diproses sebelum dimasukkan kembali ke tubuhnya.

“Jadi itu diambil lemaknya, terus lemaknya diubah jadi stem cell, terus ada yang disuntikin ke wajah sama leher, terus ada juga bagian yang diinfus ke tubuh,” kata Jessica.

Prosedur stem cell itu dilakukan bersamaan dengan operasi revisi hidung. Jessica mengatakan, seluruh pengerjaannya berlangsung selama kurang lebih lima jam, mulai pukul 01.00 hingga sekitar pukul 05.30–06.00.

2. Pakai Tulang Iga Sendiri

Menariknya, dalam revisi hidung kali ini Jessica memilih menggunakan tulang iga miliknya sendiri sebagai bahan tambahan. Padahal, dia mengaku sempat ditawari menggunakan tulang iga donor.

Namun, Jessica merasa lebih nyaman menggunakan bagian tubuhnya sendiri. Keputusan itu ternyata membuat Jessica harus merasakan nyeri cukup hebat. Dia mengakui bagian paling menyakitkan dari prosedur kali ini justru ketika tulang iga diambil.

“Karena aku orangnya parnoan. Aku takut. Sendiri deh. Tapi katanya sendiri tuh sakit, ya udah enggak apa-apalah daripada ribs orang. Eh ternyata sakit beneran, sakit banget,” tutur Jessica.