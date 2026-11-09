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Bikin Penasaran! Jessica Iskandar Tampil dengan Hidung Diperban, Habis Operasi Plastik?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |19:05 WIB
Bikin Penasaran! Jessica Iskandar Tampil dengan Hidung Diperban, Habis Operasi Plastik?
Jessica Iskandar. (Foto: dok TikTok/@Jessica iskandar)
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JAKARTA - Jessica Iskandar mendadak membuat penasaran setelah mengunggah video terbarunya dari Korea Selatan. Dalam video yang dibagikan pada Jumat (7/11/2026) di TikTok, wajah ibu tiga anak itu terlihat berbeda karena bagian hidungnya tampak dibalut perban.

Penampilan Jessica dalam video itu langsung menarik perhatian netizen. Selain hidung yang diperban, wajahnya juga terlihat seperti seseorang yang baru menjalani prosedur operasi plastik (oplas).

Jessica sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi wajahnya. Ia justru menuliskan caption singkat yang menggambarkan reaksinya ketika melihat penampilan sendiri.

“POV: kaget liat muka sendiri,” tulis Jessica.

Unggahan itu kemudian ramai dikomentari warganet. Ada yang menduga Jessica baru saja menjalani prosedur kecantikan di Korea.

Tak sedikit pula yang menyayangkan jika benar ia melakukan perubahan pada wajahnya. Pasalnya, sejumlah netizen merasa Jessica sudah memiliki paras yang cantik dan ciri khas tersendiri. 

Mereka pun berharap Jessica tidak mengubah penampilannya secara berlebihan.

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