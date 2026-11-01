Baskara Hindia Sempat Jalani Operasi Septoplasty, Ini Kondisi yang Dialaminya

JAKARTA — Penyanyi Baskara Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Hindia, mengungkapkan bahwa dirinya sempat menjalani operasi septoplasty pada September lalu.

Kabar tersebut dibagikan Baskara melalui unggahan slide foto di akun Instagram pribadinya, @wordfangs, pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dalam foto tersebut, tampak lengan Baskara terpasang selang infus. Pada kolom takarir (caption), ia menjelaskan bahwa septoplasty merupakan prosedur medis untuk memperbaiki saluran hidung sebelah kirinya.

“Saya menjalani operasi yang cukup penting pada bulan September lalu. Operasi ini disebut septoplasty, yaitu prosedur untuk memperbaiki saluran hidung sebelah kiri saya,” tulis Baskara, dikutip Minggu (1/11/2026).

Pelantun lagu ‘Secukupnya’ ini membeberkan bahwa selama ini dirinya baru menyadari hanya bernapas mengandalkan lubang hidung sebelah kanan. Melalui tindakan bedah tersebut, dokter mengangkat sebagian jaringan dan tulang dari saluran hidung kiri agar fungsi pernapasan dapat berjalan optimal.

“Ternyata seperti yang baru saya ketahui awal tahun ini (setelah kondisi kritis yang saya alami pada bulan Juni) selama hidup saya, saya hanya bernapas menggunakan lubang hidung sebelah kanan! Jadi, dokter mengangkat sebagian jaringan dan tulang dari saluran hidung kiri saya agar kini saya bisa bernapas dengan lebih baik,” tuturnya.