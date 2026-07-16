Operasi Payudara, Sheila Marcia Sedih Dihina Telur Ceplok

JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari artis Sheila Marcia yang mengaku akan menjalani prosedur operasi payudara. Keputusan ini diambilnya demi meningkatkan rasa percaya dirinya.

Pasalnya, Sheila mengaku mendapat sejumlah kata-kata hinaan terkait kondisi fisiknya tersebut. Salah satunya, ibu lima anak ini secara blak-blakan mengaku pernah mendapat hinaan soal “telur ceplok”.

1. Operasai Payudara

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Sheila ungkap keputusannya tersebut. Dia mengaku keputusan besar ini diambil setelah melalui pertimbangan panjang.

"Aku akan melepaskan gelar public figure yang masih asli. Jadi aku akan memalsukan my payudara," ungkap Sheila Marcia, dikutip pada Kamis (16/7/2024).

Sheila menjelaskan bahwa masa reproduksinya kini sudah selesai. Ia merasa tugasnya memberikan ASI eksklusif untuk kelima buah hatinya telah tuntas.

"Anak aku sudah lima, semua sudah ASI, dan aku nggak akan punya anak lagi, sudah steril," tegasnya.