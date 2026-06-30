Elly Sugigi Pamer Hasil Operasi Hidung: Aku Mau Hidup Layak Seperti Manusia Sempurna

Elly Sugigi Pamer Hasil Operasi Hidung: Aku Mau Hidup Layak Seperti Manusia Sempurna (Foto: TikTok)

JAKARTA – Komedian Elly Sugigi mengungkapkan bahwa dirinya baru saja menjalani operasi plastik pada bagian hidung (rhinoplasty). Keputusan tersebut ia bagikan melalui unggahan di akun TikTok pribadinya, disertai pernyataan emosional mengenai keinginannya untuk menjalani hidup yang lebih baik.

Dalam video yang diunggah, hidung Elly tampak masih dibalut perban usai menjalani prosedur operasi. Ia juga menyertakan sebuah tulisan yang mengungkapkan alasan di balik keputusannya tersebut.

Elly mengaku memiliki tujuan hidup dan ingin bisa menjalani kehidupan dengan lebih percaya diri.

"Pasrah sama Allah.. orang mau bilang apa pun.. aku punya tujuan hidup.. aku mau hidup layak seperti manusia sempurna lainnya," tulis Elly Sugigi.

Alasan Oplas

Hingga kini belum diketahui secara pasti apakah tindakan rhinoplasty tersebut dilakukan karena alasan medis, seperti gangguan pada saluran pernapasan, atau semata-mata untuk tujuan estetika. Namun, melalui keterangan yang ditulisnya, Elly mengisyaratkan bahwa keputusan itu diambil demi meningkatkan kualitas hidupnya.