Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Elly Sugigi Pamer Hasil Operasi Hidung: Aku Mau Hidup Layak Seperti Manusia Sempurna

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |15:02 WIB
Elly Sugigi Pamer Hasil Operasi Hidung: Aku Mau Hidup Layak Seperti Manusia Sempurna
Elly Sugigi Pamer Hasil Operasi Hidung: Aku Mau Hidup Layak Seperti Manusia Sempurna (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Komedian Elly Sugigi mengungkapkan bahwa dirinya baru saja menjalani operasi plastik pada bagian hidung (rhinoplasty). Keputusan tersebut ia bagikan melalui unggahan di akun TikTok pribadinya, disertai pernyataan emosional mengenai keinginannya untuk menjalani hidup yang lebih baik.

Dalam video yang diunggah, hidung Elly tampak masih dibalut perban usai menjalani prosedur operasi. Ia juga menyertakan sebuah tulisan yang mengungkapkan alasan di balik keputusannya tersebut.

Elly mengaku memiliki tujuan hidup dan ingin bisa menjalani kehidupan dengan lebih percaya diri.

"Pasrah sama Allah.. orang mau bilang apa pun.. aku punya tujuan hidup.. aku mau hidup layak seperti manusia sempurna lainnya," tulis Elly Sugigi.

Alasan Oplas

Hingga kini belum diketahui secara pasti apakah tindakan rhinoplasty tersebut dilakukan karena alasan medis, seperti gangguan pada saluran pernapasan, atau semata-mata untuk tujuan estetika. Namun, melalui keterangan yang ditulisnya, Elly mengisyaratkan bahwa keputusan itu diambil demi meningkatkan kualitas hidupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/482/3190521/operasi-7XM1_large.jpg
6 Jenis Operasi Plastik yang Tak Disarankan, Bahaya Buat Organ Vital!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068985/park-seo-jin-ngaku-habiskan-rp1-1-miliar-untuk-transformasi-wajah-begini-penampilan-terbarunya-F9xl40UCxA.jpg
Park Seo Jin Ngaku Habiskan Rp1,1 Miliar untuk Transformasi Wajah, Begini Penampilan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/481/3064215/influencer-ini-habiskan-lebih-dari-rp2-miliar-untuk-operasi-plastik-ini-alasannya-ZgsDIYmccr.jpg
Influencer Ini Habiskan Lebih dari Rp2 Miliar untuk Operasi Plastik, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/481/3062853/tindakan-operasi-plastik-jadi-alternatif-untuk-tingkatkan-kepercayaan-diri-ini-alasannya-mptZCdhe94.jpg
Tindakan Operasi Plastik Jadi Alternatif untuk Tingkatkan Kepercayaan Diri, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/481/3055681/rina-nose-ingin-operasi-plastik-di-bagian-rahang-ini-alasannya-IuymqWu4fJ.jpg
Rina Nose Ingin Operasi Plastik di Bagian Rahang, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/612/3049752/gisella_anastasia-ieSx_large.jpg
Dari Sarwendah hingga Gisel, Begini Penampakan Before After Artis Filler Dagu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement