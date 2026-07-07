Potret Terkini Elly Sugigi Usai Operasi Plastik

PENAMPILAN terbaru Elly Sugigi menjadi sorotan publik setelah dirinya menjalani prosedur operasi plastik (oplas) pada bagian hidung dan kelopak mata. Perubahan wajahnya ramai diperbincangkan di media sosial, terutama setelah ia membagikan momen proses pemulihan kepada para pengikutnya.

Melalui sejumlah unggahan di media sosial, Elly memperlihatkan kondisinya mulai dari usai menjalani tindakan medis hingga masa pemulihan. Meski jalani oplas, Elly tegaskan bahwa langkah ini diambil bukan karena dirinya tak merasa bersyukur dengan kondisi yang ada.

Elly Sugigi sebelum oplas

1. Operasi Plastik

Ya, Elly Sugigi kerap bagikan potret terbarunya usai jalani oplas. Awalnya, wajahnya masih tampak dibalut perban dengan sedikit pembengkakan, yang merupakan bagian normal dari proses penyembuhan pascaoperasi.

Elly Sugigi sesudah oplas

Seiring berjalannya waktu, perban mulai dilepas dan perubahan pada wajah Elly semakin terlihat. Hidungnya tampak lebih proporsional, sementara area kelopak mata terlihat lebih segar.

Penampilan barunya pun menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang memberikan pujian hingga rasa penasaran mengenai hasil akhir operasi tersebut.