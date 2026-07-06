Potret Cantik Penyanyi NIKI saat Berkunjung ke Candi Borobudur

PENYANYI Indonesia yang sukses berkarier di kancah internasional, NIKI, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini bukan karena penampilannya di atas panggung, melainkan momen saat ia mengunjungi salah satu destinasi wisata ikonik Indonesia, Candi Borobudur, di Magelang, Jawa Tengah.

Momen tersebut dibagikan NIKI melalui akun media sosial pribadinya. Dalam sejumlah foto yang diunggah, pelantun lagu Every Summertime itu tampak menikmati suasana Candi Borobudur dengan gaya busana kasual yang sederhana, namun tetap terlihat anggun dan menawan.

1. Berkunjung ke Candi Borobudur

NIKI yang sudah berkarier di kancah internasional, turut menjadi headliner di salah satu acara music bergengsi yang dihelat di Yogyakarta. Sebelum tampil pada Sabtu 4 Juli 2026, NIKI pun menyempatkan diri untuk menikmati sejumlah destinasi wisata dan kuliner khas daerah Yogyakarta.

Salah satu destinasi wisata yang dikunjungi NIKI adalah Candi Borobudur. Diketahui, Candi Borobudur sendiri telah ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia karena bangunan candi yang sangat unik dengan arsitektur yang luar biasa.