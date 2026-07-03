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Potret Cantik Febby Rastanty saat Dampingi Suami di HUT Polri, Tampil Elegan

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |23:05 WIB
Potret Cantik Febby Rastanty saat Dampingi Suami di HUT Polri, Tampil Elegan
Febby Rastanty. (Foto: Instagram/@febbyrastanty)
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AKTRIS Febby Rastanty kembali mencuri perhatian publik saat menghadiri peringatan HUT ke-80 Polri bersama sang suami. Kehadirannya menjadi sorotan karena tampil dengan gaya yang anggun, sederhana, namun tetap elegan di tengah suasana acara kenegaraan yang berlangsung khidmat.

Dalam kesempatan tersebut, Febby tampak mendampingi suaminya yang turut hadir dalam rangkaian acara peringatan hari jadi Kepolisian Republik Indonesia. Keduanya terlihat kompak dan hangat saat berada di lokasi acara, menarik perhatian tamu undangan maupun warganet yang melihat dokumentasi momen tersebut di media sosial.

Febby Rastanty

1. Tampil Elegan

Febby tampil dengan busana yang sopan dan elegan. Dia memakai atasan berkerah dengan motif bunga lembut berwarna coklat. Pakaian itu dipandakan dengan celana panjang coklat tua.

Gaya ini mencerminkan kesan formal namun tetap modis. Riasan wajahnya terlihat natural, menonjolkan kesan segar dan effortless. Rambutnya pun dibiarkan terurai.

Untuk aksesori, Febi memilih mengenakan anting mungil dan jam tangan saja. Penampilannya ini membuat banyak orang memuji gaya feminin yang tetap sederhana tanpa berlebihan.

 

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