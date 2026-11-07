Denada Operasi Bokong dan Pinggul di Turki, Dilarang Duduk Sampai 2 Bulan

PENYANYI Denada kembali mencuri perhatian lewat transformasi penampilannya. Ibu satu anak ini secara terbuka membeberkan bahwa dirinya baru saja menjalani operasi plastik pembedahan area bokong dan pinggul atau Brazilian Butt Lift (BBL) di Turki.

Denada mengungkapkan, prosedur bedah tersebut saat ini baru berjalan sekitar dua pekan. Keputusannya melakukan operasi bokong diambil demi mengembalikan proporsi bentuk tubuh yang dinilainya mulai kurang proporsional akibat penurunan berat badan drastis serta faktor pertambahan usia.

"Ini umurnya baru dua minggu, aku baru aja balik dari Turki. Aku habis melakukan prosedur operasi plastik, namanya BBL atau Brazilian Butt Lift, operasi untuk daerah bokong dan pinggul," ujar Denada saat ditemui awak media di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini.

1. Alasan Operasi Bukan Tidak Percaya Diri

Lebih lanjut, Denada menepis anggapan bahwa keputusannya itu dipicu rasa tidak percaya diri. Baginya, keputusan ini murni untuk membahagiakan diri sendiri.

"Bukan insecure ya, tapi kepengin happy aja. Karena aku turun berat badan lumayan banyak dalam waktu berapa tahun terakhir ini, sehingga aku merasa sepertinya jadi kurang harmonis lagi bentuknya,” ujar Denada.

“Dan juga tentunya karena bertambahnya usia, banyak anggota tubuh kita yang pasti berubah, entah bentuknya, kekencangannya, dan lain sebagainya," sambungnya.

Mengenai detail tindakan yang dijalaninya, pemilik nama lengkap Denada Tambunan ini tak sungkan membeberkannya lebih lanjut. Denada menyebut bahwa sang dokter memadukan pemasangan implan silikon dengan teknik transfer lemak tubuh.

"Implannya 350 cc, tapi juga dimasukin body fat juga. Jadi body fat di sebelah kanan kiri, lalu di belakang juga dikasih body fat, tapi di belakang ada implannya 350 cc," ungkapnya.