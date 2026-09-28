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Bikin Bangga! Aisha Putri Denada Sabet Medali Emas Lomba Menulis Esai di Singapura

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |15:05 WIB
Bikin Bangga! Aisha Putri Denada Sabet Medali Emas Lomba Menulis Esai di Singapura
Denada dan putri semata wayangnya, Aisha. (Foto: dok Instagram/denadaindonesia)
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JAKARTA - Putri penyanyi Denada, Aisha, menyabet prestasi gemilang di kancah internasional. Di usianya yang menginjak masa remaja, Aisha berhasil menyabet medali emas perlombaan menulis esai di Singapura.

Denada menceritakan bahwa putri tercintanya itu memang memiliki minat dan ketertarikan yang sangat tinggi dalam dunia literasi sejak dini.

"Alhamdulillah dia senang nulis. Alhamdulillah juga kemarin, tahun lalu dia menang medali emas di Singapura untuk perlombaan menulis esai," kata Denada di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Selain berbakat dalam menulis esai, Denada melihat darah seni mengalir deras di dalam diri Aisha. Putrinya gemar menyanyi, menari, menggambar, hingga bermain musik.

"Jadi bakatnya dia memang kayaknya dia sukanya nulis, terus passion-nya juga musik, nyanyi, suka nari juga anaknya gitu, suka gambar juga. Seni, sih. Seni kayaknya," imbuhnya.

Dukungan Penuh untuk Buah Hati

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