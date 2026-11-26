Lagi Tren Sunset Eyes, Makeup Mata dengan Warna Senja yang Eye-Catching

PERPANDUAN warna kuning dan oranye ketika matahari terbenam membuat suasana semakin hangat dan syahdu. Banyak orang yang mengabadikan momen ini dalam sebuah foto bahkan lukisan. Tetapi, pernahkah kamu berpikir membawa nuansa sunset sebagai riasan?

Dilansir dari ELLE India, sunset eyes mengambil inspirasi dari gradasi warna langit saat matahari terbenam. Perpaduan warna tersebut diaplikasikan pada kelopak mata untuk menghasilkan tampilan yang hangat dan berdimensi, sekaligus menonjolkan warna mata alami.

Penasaran bagaimana cara mengaplikasikannya? Yuk, simak langkah-langkah berikut ini!

Langkah-Langkah Membuat Sunset Eye Makeup:

1. Gunakan Warna Netral untuk Base

Untuk menciptakan tampilan sunset eyes, kamu bisa memakai eyeshadow berwarna netral yang mendekati warna kulit. Warna dasar ini diaplikasikan sebagai fondasi sebelum menggunakan warna-warna yang lebih cerah.

2. Lanjut ke Bagian Lipatan

Aplikasikan warna peach, dusty pink, atau coral pada bagian lipatan mata. Kemudian, tambahkan warna yang lebih dalam seperti burnt orange atau terracotta. Setiap warna perlu dibaurkan secara perlahan agar menghasilkan transisi yang halus.