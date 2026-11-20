GIRLS, kamu pasti sudah enggak asing lagi dengan yang namanya primer. Di setiap tutorial, mayoritas beauty enthusiast menyebut primer sebagai salah satu kunci sebelum makeup.
Namun, sebenarnya fungsi primer itu apa, sih? Apakah setiap orang wajib menggunakannya? Let’s go, baca ulasannya di bawah!
Salah satu fungsi utama primer adalah membantu makeup bertahan lebih lama. Produk ini dapat menciptakan lapisan dasar yang membantu complexion menempel lebih baik pada kulit sehingga riasan tidak mudah bergeser atau luntur meski beraktivitas seharian.
Beberapa primer memiliki formula smoothing atau blurring yang membantu menyamarkan tampilan pori-pori dan garis halus. Hasilnya, permukaan kulit terlihat lebih rata sehingga foundation dapat diaplikasikan dengan lebih halus.
3. Mengontrol Minyak Berlebih
Bagi pemilik kulit berminyak, primer dengan hasil akhir matte dapat membantu mengurangi tampilan kilap, terutama di area T-zone seperti dahi, hidung, dan dagu. Dengan begitu, wajah tidak terlihat terlalu berminyak setelah beberapa jam menggunakan makeup.
Tidak semua primer memiliki hasil akhir matte. Ada pula primer dengan formula melembapkan yang cocok untuk kulit kering. Jenis ini membantu membuat permukaan kulit terasa lebih nyaman sehingga foundation tidak mudah terlihat pecah atau menonjolkan area kulit yang kering.
Primer tertentu memiliki fungsi color-correcting untuk membantu menyamarkan tampilan kemerahan atau warna kulit yang tidak merata. Misalnya, primer berwarna hijau dapat membantu menetralkan tampilan kemerahan, sedangkan warna peach dapat membantu menyamarkan area yang tampak kusam.