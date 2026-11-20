Sering Muncul di Tutorial Makeup, Sebenarnya Fungsi Primer Itu Apa Sih?

GIRLS, kamu pasti sudah enggak asing lagi dengan yang namanya primer. Di setiap tutorial, mayoritas beauty enthusiast menyebut primer sebagai salah satu kunci sebelum makeup.

Namun, sebenarnya fungsi primer itu apa, sih? Apakah setiap orang wajib menggunakannya? Let’s go, baca ulasannya di bawah!

1. Membantu Makeup Lebih Tahan Lama

Salah satu fungsi utama primer adalah membantu makeup bertahan lebih lama. Produk ini dapat menciptakan lapisan dasar yang membantu complexion menempel lebih baik pada kulit sehingga riasan tidak mudah bergeser atau luntur meski beraktivitas seharian.

2. Menyamarkan Tampilan Pori-Pori dan Garis Halus

Beberapa primer memiliki formula smoothing atau blurring yang membantu menyamarkan tampilan pori-pori dan garis halus. Hasilnya, permukaan kulit terlihat lebih rata sehingga foundation dapat diaplikasikan dengan lebih halus.

3. Mengontrol Minyak Berlebih

Bagi pemilik kulit berminyak, primer dengan hasil akhir matte dapat membantu mengurangi tampilan kilap, terutama di area T-zone seperti dahi, hidung, dan dagu. Dengan begitu, wajah tidak terlihat terlalu berminyak setelah beberapa jam menggunakan makeup.

4. Memberikan Kelembapan pada Kulit

Tidak semua primer memiliki hasil akhir matte. Ada pula primer dengan formula melembapkan yang cocok untuk kulit kering. Jenis ini membantu membuat permukaan kulit terasa lebih nyaman sehingga foundation tidak mudah terlihat pecah atau menonjolkan area kulit yang kering.

5. Membantu Meratakan Tampilan Warna Kulit

Primer tertentu memiliki fungsi color-correcting untuk membantu menyamarkan tampilan kemerahan atau warna kulit yang tidak merata. Misalnya, primer berwarna hijau dapat membantu menetralkan tampilan kemerahan, sedangkan warna peach dapat membantu menyamarkan area yang tampak kusam.