Perempuan Lebih Rentan Alami Masalah Kesehatan, Dokter Ungkap Peran Hormon

JAKARTA - Perempuan lebih rentan sakit dibandingkan laki-laki, mulai dari nyeri perut, perubahan suasana hati yang drastis, hingga mudah kelelahan. Nah, fenomena ini ternyata bukan sekadar perasaan atau kebetulan, melainkan ada penjelasan medis di baliknya.

Dokter vitamin dan suplemen, dr. Kevin Mak, mengungkapkan, perempuan berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan yang berkaitan erat dengan sistem hormon. Hal ini terjadi lantaran perempuan memiliki beberapa hormon yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh, sehingga ketidakseimbangannya mudah memicu sejumlah masalah kesehatan.

“Kalau untuk perempuan banyak sekali masalah hormonal yang lebih bisa muncul dibandingkan para pria. Pria cuma punya satu hormon, testosteron namanya. Makanya kenapa mulai dari dia pubertas sampai dia jadi aki-aki gitu ya itu akan sama aja,” ucapnya lewat video di akun Instagramnya, dikutip Kamis (26/11/2026).

Ia menyebut, terdapat beberapa hormon utama yang dimiliki perempuan, di antaranya progesteron dan estrogen. Ketika hormon-hormon ini tidak seimbang, sejumlah kondisi, seperti PCOS dan benjolan pada area payudara, bisa muncul.

Sementara itu, laki-laki hanya memiliki satu hormon utama, yakni testosteron. Dokter Kevin mengatakan, kondisi hormonal laki-laki cenderung lebih sederhana dibandingkan perempuan.