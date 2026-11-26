Cara Bikin Telur Orak-arik yang Fluffy, Cukup Tambahkan 1 Bahan Ini

TELUR orak-arik sering kali jadi pilihan untuk sarapan karena praktis. Tetapi, siapa yang di sini kalau bikin telur orak-arik, telurnya selalu kering dan teksturnya padat?

Melansir EatingWell, biasanya orang akan mencampur telur dengan susu atau krim. Akan tetapi, olahan susu belum tentu menghasilkan telur yang fluffy karena kandungan lemak dan gulanya justru membuat teksturnya menjadi lembek dan rasanya kurang terasa.

Nah, yuk, intip caranya biar telur orak-arik kamu lebih fluffy!

1. Campur dengan Air

Tambahkan satu atau dua sendok teh air per butir telur. Uap yang dihasilkan saat dimasak membuat tekstur telur jadi lebih mengembang, sehingga tidak terlalu padat. Kocok hingga kuning dan putih telur tercampur rata.

2. Masak dengan Api Sedang

Gunakan api sedang cenderung kecil agar telur tidak terlalu cepat matang. Suhu yang terlalu tinggi dapat membuat telur mengeras dengan cepat, sehingga teksturnya menjadi kering.