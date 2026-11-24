Dokter Ungkap Bahaya Kretek Leher, Bisa Berujung Stroke

JAKARTA - Kebiasaan 'kretek' leher untuk meredakan pegal atau nyeri ternyata tidak boleh dilakukan sembarangan. Risiko serius dari manipulasi leher ini ternyata bisa berupa robeknya pembuluh darah yang dapat berujung pada stroke hingga kematian.

Peringatan itu disampaikan oleh dokter dan influencer kesehatan, dr. Adam Prabata melalui cuitannya di akun X miliknya. Ia membagikan sebuah penelitian yang mengulas kasus seorang perempuan berusia 32 tahun yang meninggal dunia setelah menjalani manipulasi pada bagian leher.

“Gue jadi takut untuk ‘dikretek’ lehernya setelah baca penelitian ini,” tulis dr. Adam mengawali unggahannya, dikutip Selasa (24/11/2026).

Dalam penelitian berjudul The Potential Dangers of Neck Manipulation & Risk for Dissection and Devastating Stroke: An Illustrative Case & Review of the Literature, perempuan tersebut sebelumnya dilaporkan dalam kondisi sehat. Namun, ia menjalani kretek leher karena mengalami keluhan nyeri pada bagian tubuh tersebut.

Setelah prosedur, kondisinya justru memburuk. Perempuan itu mengalami nyeri leher hebat hingga akhirnya mengalami henti jantung dan henti napas.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya robekan pada arteri vertebralis, yakni pembuluh darah yang berada di area leher dan berperan memasok darah ke bagian belakang otak. Kondisi itu kemudian menyebabkan infark atau kerusakan jaringan pada batang otak.

Pasien pun meninggal dunia tidak lama setelah tiba di rumah sakit. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa manipulasi leher dengan dorongan berkecepatan tinggi dapat memberikan tekanan atau regangan yang signifikan pada pembuluh darah karotis dan vertebralis.