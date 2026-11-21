Cerita Adiezty Fersa soal Tingkah Anak yang Kerap Tiru Kelakuan Gilang Dirga: Komedinya Sungguh Tinggi

PUTRA dari pasangan Adiezty Fersa dan Gilang Dirga, Gin Dirga, mulai menunjukan tingkah laku yang sangat mirip dengan sang ayah. Di usianya yang menginjak 4 tahun, bocah cilik tersebut kerap mengocok perut seisi rumah.

Adiezty menuturkan bahwa sang anak sangat suka membuat orang lain tertawa. Dia aktif menirukan berbagai gaya orang dewasa di sekitarnya.

"Gin itu memang dia jiwa komedinya sungguh tinggi ya. Kerjanya emang di rumah tuh seneng banget bikin orang ketawa," ujar Adiezty Fersa di kawasan Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini.

1. Cita-Cita Lakoni Profesi Serupa sang Ayah

Kecintaan Gin pada dunia hiburan bahkan terlihat dari celotehannya. Gin bercita-cita ingin melakoni profesi serupa dengan sang ayah.

"Bahkan dia pernah bikin statement kalau dia gedenya tuh mau kerja kayak Papa, karena bikin orang ketawa, gitu. Walaupun dia nggak tahu sebenarnya itu adalah nge-MC kan, bukan bikin orang ketawa doang gitu," sambungnya.