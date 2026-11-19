Salad Paling Cocok Dimakan saat Pagi Hari, Ini Alasannya Kata Pakar

JAKARTA - Jika sedang mencari ide sarapan sehat yang tinggi protein dan serat, mungkin kamu sudah tidak asing dengan puding biji chia hingga pancake. Namun, ada pilihan lain yang tidak kalah menarik, yaitu salad.

Tren salad kini semakin populer. Hidangan ini memadukan berbagai sayuran hijau dengan bahan makanan bergizi, seperti telur dan alpukat, untuk menghasilkan menu sarapan yang lezat sekaligus menyehatkan.

Menariknya, salad tidak hanya cocok dikonsumsi saat makan siang atau malam. Dengan kombinasi bahan yang tepat, salad juga bisa menjadi pilihan sarapan untuk membantu memenuhi kebutuhan protein dan serat harian.

Alasan Salad Cocok untuk Sarapan

Mengonsumsi salad pada pagi hari mungkin terdengar asing, terutama buat kamu yang terbiasa sarapan dengan sereal, nasi goreng, atau makanan yang serba digoreng. Namun, ahli gizi menyarankan agar kamu tidak langsung menolak pilihan menu ini sebelum mencobanya.

“Sebagian besar dari kita tidak cukup mengonsumsi sayuran, dan sarapan adalah waktu makan yang tepat. Salad memberi kamu satu atau dua porsi sayuran sebelum aktivitas,” kata Jessica Jones, MS, RDN, CDCES, ahli gizi terdaftar seperti dilansir dari Verywell Health, Kamis (19/11/2026).

Selain menambah asupan sayuran, salad saat sarapan juga bisa menjadi cara untuk mendapatkan lebih banyak protein dan serat sejak pagi.

“Protein dan serat membantu kamu merasa kenyang lebih lama karena membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Hal ini membuat energi lebih stabil dan membantu mengurangi fluktuasi gula darah. Kebanyakan orang juga masih kekurangan serat, sehingga mengonsumsinya saat sarapan dapat membantu memenuhi kebutuhan sepanjang hari,” jelas Jones.

Apa Saja Isi Salad?