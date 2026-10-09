3 Tanda Tubuh Sudah Dapat Asupan Serat yang Cukup, Tak Perlu Repot Hitung Gram

SERAT merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain membantu melancarkan pencernaan, asupan serat yang cukup juga dapat menjaga kesehatan usus dan jantung, serta membuat kenyang lebih lama.

Dilansir dari Verywell Health, orang dewasa membutuhkan sekitar 25–38 gram serat setiap hari, tergantung usia dan jenis kelamin. Ada beberapa tanda asupan serat cukup yang bisa diperhatikan melalui kebiasaan buang air besar, kondisi pencernaan, hingga rasa kenyang setelah makan.

1. Buang Air Besar Teratur

Serat membantu menambah volume tinja sekaligus membuatnya lebih lunak sehingga lebih mudah dikeluarkan. Serat tidak larut yang terdapat dalam biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan sayuran membantu sisa makanan bergerak melalui saluran pencernaan serta dapat mencegah sembelit.

Tapi, perlu diingat, frekuensi buang air besar setiap orang bisa berbeda. Buang air besar tiga kali sehari hingga tiga kali seminggu masih tergolong normal. Hal yang perlu diperhatikan adalah konsistensi dan kenyamanan saat buang air besar.

2. Tidak Sering Kembung atau Merasa Tidak Nyaman di Perut

Serat membantu menjaga pergerakan makanan dan sisa pencernaan di dalam saluran cerna. Hal ini dapat mengurangi kembung dan rasa tidak nyaman yang berkaitan dengan sembelit.

Beberapa jenis serat juga berfungsi sebagai prebiotik, yakni makanan bagi bakteri baik di usus. Bakteri tersebut menguraikan serat dan menghasilkan asam lemak rantai pendek yang membantu menjaga kesehatan sel-sel yang melapisi usus besar.

Namun, sering mengalami kembung dan buang gas bukan berarti tubuh selalu kekurangan serat. Menambah asupan serat secara mendadak justru dapat memicu keluhan tersebut karena sistem pencernaan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Karena itu, tingkatkan konsumsi serat secara bertahap dan imbangi dengan minum air yang cukup.