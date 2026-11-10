Potret Manis Jonatan Christie Temani Shanju Comeback Show JKT48: Ngerasain 1 Hari Jadi Pacar Member

MOMEN manis datang dari pasangan Jonatan Christie dan Shania Junianatha alias Shanju. Pebulu tangkis andalan Indonesia tersebut terlihat hadir memberikan dukungan kepada sang istri yang kembali tampil dalam acara spesial JKT48.

Kehadiran Jonatan sukses mencuri perhatian penggemar. Pasalnya, Shanju yang merupakan mantan member generasi pertama JKT48 kembali merasakan atmosfer panggung bersama rekan-rekan lamanya.

Lewat momen tersebut, Jonatan seolah merasakan pengalaman menjadi pacar seorang member JKT48 selama satu hari. Kehadirannya pun memperlihatkan dukungan manis seorang suami terhadap aktivitas dan perjalanan karier sang istri.

1. Jonatan Christie Hadir di Comeback Show JKT48

Jonatan Christie mencuri perhatian ketika terlihat menghadiri comeback show JKT48 yang turut melibatkan Shanju. Kehadiran atlet yang akrab disapa Jojo tersebut menjadi salah satu momen menarik di tengah kemeriahan acara.

Jonatan tampak menikmati penampilan sang istri sekaligus memberikan dukungan secara langsung. Shanju sendiri dikenal sebagai salah satu mantan anggota generasi pertama JKT48 yang memiliki banyak kenangan bersama grup idola tersebut.

Tak sendirian, Jonatan juga ditemani putra tercintanya, Leander Jayden Christie, untuk menyaksikan Shanju tampil. Jayden sendiri tampak tercengang dan terpesona melihat aksi sang mama tercinta di atas panggung.

2. Shanju Kembali Rasakan Atmosfer Panggung JKT48

Bagi Shanju, kesempatan kembali tampil bersama JKT48 menjadi pengalaman istimewa. Setelah meninggalkan grup yang membesarkan namanya, ia kini menjalani kehidupan baru bersama Jonatan Christie.

Comeback tersebut menjadi kesempatan untuk bernostalgia dengan suasana panggung, lagu, koreografi, serta kebersamaan dengan para mantan member lainnya.

Salah satu hal yang membuat momen ini menarik adalah candaan mengenai pengalaman Jonatan yang seolah merasakan satu hari menjadi pacar member JKT48. Selama ini, Jonatan lebih sering dikenal publik melalui pertandingan bulu tangkis.

Namun, kali ini, Jonatan terlihat berada di tengah suasana dunia idol yang pernah menjadi bagian penting perjalanan hidup Shanju. Momen tersebut pun terasa menggemaskan karena memperlihatkan sisi romantis pasangan ini di luar aktivitas masing-masing.