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Jonatan Christie dan Shanju Rayakan 2 Tahun Jayden, Tulis Pesan Menyentuh: Tak Harus Jadi Terhebat Jadi Versi Terbaikmu

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |19:05 WIB
Jonatan Christie dan Shanju Rayakan 2 Tahun Jayden, Tulis Pesan Menyentuh: Tak Harus Jadi Terhebat Jadi Versi Terbaikmu
Jonatan Christie dan Shanju. (Foto: Instagram/@jonatanchristieofficial)
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KEBAHAGIAAN tengah dirasakan pasangan Jonatan Christie dan Shanju. Putra mereka, Leander Jayden Christie, kini genap berusia dua tahun.

Momen pertambahan usia sang buah hati tersebut menjadi kesempatan bagi Shanju untuk menuliskan pesan penuh cinta dan harapan. Eks member JKT48 itu mengatakan Jayden tak perlu jadi terhebat, tetapi jadilah versi terbaik.

Jonatan Christie dan Shanju

1. Rayakan 2 Tahun Jayden

Ya, Jayden baru saja merayakan hari ulang tahunnya pada kemarin, Senin 24 Agustus 2026. Usia putra pertama dari Jonatan Christie dan juga Shanju itu genap dua tahun.

Di hari spesial itu, Shanju mengenang berbagai perkembangan Jayden selama setahun terakhir yang menurutnya berlangsung begitu cepat. Pesan haru dituliskannya dalam unggahan di Instagram.

“Sayangku, cintaku. Cepet banget gedenya sih, Nak?” tulis Shanju mengawali pesannya.

2. Tulis Pesan Menyentuh

Jonatan Christie dan Shanju

Shanju mengaku dibuat takjub melihat berbagai pencapaian Jayden di usia dua tahun. Ia masih mengingat momen ketika sang putra pertama kali berjalan hingga mulai mampu berbicara dengan jelas.

Tak hanya itu, Shanju juga menyaksikan Jayden mulai mampu menyusun kata, semakin banyak berbicara, bahkan memberikan jawaban ketika diajak berkomunikasi. Menurut Shanju, banyak momen sederhana dalam keseharian Jayden yang terasa begitu istimewa.

Shanju melihat sang putra mulai belajar menggunakan toilet, meminta makanan dan minuman, hingga mampu berlari dan melompat. Salah satu perkembangan yang turut membuat Shanju terharu adalah ketika Jayden mulai bersekolah.

Shanju mengenang bagaimana putranya sempat menangis saat pertama kali sekolah. Sebelum akhirnya, ia justru bersemangat untuk datang ke sekolah.

“Mama lihat kamu pertama kali jalan, mama lihat kamu pertama kali bicara jelas, tiba-tiba nyusun kata, tiba-tiba bawel dan bisa ngejawabin mama,” ungkap Shanju.

“Dari yang masih nangis, sampai sekarang semangat banget mau sekolah,” tulisnya.

 

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