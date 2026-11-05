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Profil dan Potret Cantik Indah Aprilia, Istri Rivan Nurmulki Pevoli Indonesia yang Menggila di Liga Vietnam

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |06:05 WIB
Profil dan Potret Cantik Indah Aprilia, Istri Rivan Nurmulki Pevoli Indonesia yang Menggila di Liga Vietnam
Rivan Nurmulki dan istri. (Foto: Instagram/@apriliaips)
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SOSOK Indah Aprilia Puspitasari ikut mencuri perhatian seiring penampilan gemilang sang suami, Rivan Nurmulki, di Liga Voli Vietnam 2026. Pevoli andalan Indonesia tersebut kembali memperkuat klub The Cong Tan Cang dan menunjukkan performa impresif di sejumlah pertandingan.

Di balik kesibukan Rivan berkarier di luar negeri, ada sosok Aprilia Indah Puspitasari yang menjadi bagian dari kehidupan pribadinya. Meski bukan berasal dari dunia olahraga profesional, Aprilia turut dikenal publik karena merupakan istri salah satu pevoli ternama Indonesia.

istri Rivan Nurmulki

Kehidupan rumah tangga keduanya juga menarik perhatian. Rivan dan Aprilia diketahui telah menjalin hubungan selama kurang lebih delapan tahun sebelum akhirnya resmi menikah pada Agustus 2020.

Tak hanya kisah cintanya, latar belakang pendidikan hingga potret keseharian Aprilia juga membuat warganet penasaran. Lantas, seperti apa profil dan pesona istri Rivan Nurmulki tersebut?

1. Profil Indah Aprilia Puspitasari

Indah Aprilia Puspitasari atau yang akrab disapa Aprilia merupakan perempuan asal Surabaya, Jawa Timur. Namanya mulai dikenal publik setelah menikah dengan Rivan Nurmulki, atlet voli putra Indonesia.

Berbeda dengan sang suami yang berkarier sebagai atlet profesional, Aprilia bukan seorang pemain voli. Dalam sebuah wawancara, Rivan sempat menceritakan bahwa Aprilia pernah bekerja di kawasan Gresik, Jawa Timur.

istri Rivan Nurmulki

Aprilia dikabarkan merupakan alumni Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. Ia diketahui menempuh pendidikan Diploma 3 (D3) jurusan Sistem Informasi dan menyelesaikan studinya pada 2018.

Momen kelulusannya juga pernah dibagikan melalui akun Instagram pribadinya. Pencapaian tersebut menjadi salah satu informasi mengenai perjalanan pendidikan istri Rivan Nurmulki yang sempat menarik perhatian publik.

2. Menjalin Asmara Selama Delapan Tahun dengan Rivan Nurmulki

Rivan Nurmulki dan istri

Kisah cinta Aprilia dan Rivan ternyata telah berlangsung cukup lama sebelum keduanya memutuskan menikah. Rivan pernah menceritakan bahwa dirinya sudah mengenal Aprilia selama kurang lebih delapan tahun.

Perjalanan hubungan keduanya juga tidak selalu berjalan mulus. Rivan sempat mengungkapkan bahwa mereka pernah putus dan kembali menjalin hubungan sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah.

Kisah asmara yang panjang tersebut akhirnya membawa keduanya ke jenjang pernikahan pada 2020. Setelah melewati perjalanan cinta selama bertahun-tahun, Aprilia dan Rivan akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri pada awal Agustus 2020.

Pernikahan tersebut menjadi babak baru dalam kehidupan keduanya. Namun, kebahagiaan sebagai pengantin baru sempat diwarnai tantangan karena Rivan harus menjalani karier di luar negeri.

Saat itu, Rivan memperkuat klub voli Jepang, VC Nagano Tridents. Sementara Aprilia, dia masih berada di Indonesia karena terkendala proses pengurusan visa di tengah pandemi Covid-19.

Keduanya pun harus menjalani hubungan jarak jauh meskipun baru saja menikah. Bahkan, Rivan dan Aprilia belum sempat menikmati bulan madu karena situasi pandemi saat itu.

 

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