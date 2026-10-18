Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Dikira Sehat, Ternyata 4 Makanan Ini Bikin Gula Darah Melonjak

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |11:05 WIB
Dikira Sehat, Ternyata 4 Makanan Ini Bikin Gula Darah Melonjak
Ilustrasi pola makan pemicu gula darah. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Menjaga kadar gula darah tetap stabil bukan hanya soal mengurangi makanan manis. Pilihan makanan sehari-hari yang dianggap sehat pun ternyata bisa memengaruhi kadar gula darah, terutama jika dikonsumsi tanpa memperhatikan jenis dan porsinya.

Melansir The Standard, dr. Xiao membagikan empat jebakan pola makan yang bisa memicu lonjakan gula darah. Mulai dari pemilihan nasi, lauk untuk camilan malam, susu nabati, hingga buah yang dikonsumsi sehari-hari.

Lantas, apa saja kesalahan yang perlu dihindari? Berikut penjelasannya.

1. Menganggap Nasi Ungu Selalu Lebih Sehat daripada Nasi Putih

Banyak orang memilih nasi ungu karena dianggap lebih sehat dibandingkan nasi putih. Padahal, menurut dr. Xiao, jenis beras yang digunakan juga perlu diperhatikan.

Nasi ungu yang terbuat dari beras ketan memiliki karakteristik berbeda dari beras biasa. Beras ketan mengandung sangat sedikit amilosa, yaitu jenis pati yang berperan dalam pembentukan pati resisten. Akibatnya, proses pendinginan tidak memberikan efek peningkatan pati resisten yang sama seperti pada beberapa jenis nasi lainnya.

Sebaliknya, nasi putih dari beras biasa dapat mengalami peningkatan pati resisten setelah dimasak dan didinginkan. Pati resisten merupakan jenis pati yang tidak sepenuhnya dicerna di usus halus sehingga mampu mengurangi respons gula darah pada sebagian kondisi.

2. Memilih Lauk Berbumbu untuk Camilan Malam

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
makanan gula darah pola makan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/298/3248694//oatmeal_dan_sereal-coxE_large.jpg
Oatmeal atau Sereal, Mana Sarapan yang Baik untuk Jaga Gula Darah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/298/3247787//makanan_sehat-1Bie_large.jpg
4 Makanan Ini Bikin Tubuh Tetap Sehat dan Panjang Umur, Menurut Pakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/298/3247381//hati_ayam-bBvn_large.jpg
7 Makanan yang Punya Kandungan Zat Besi Lebih Tinggi Dibanding Daging Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/298/3247227//bawang_merah_mentah-SVRa_large.jpg
Benarkah Makan Bawang Merah Bikin Gula Darah Stabil? Ini Kata Ahli Gizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/298/3246474//jenis_sereal-g9O2_large.jpg
6 Jenis Sereal Ini Bisa Jaga Gula Darah Tetap Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/482/3246121//makan_apel-wfg3_large.jpg
Waktu yang Tepat Makan Apel agar Gula Darah Stabil, Ini Kata Ahli Gizi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement