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5 Kebiasaan Sepele yang Diam-Diam Bikin Ginjal Rusak, dari Kurang Tidur hingga Pola Makan

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |12:05 WIB
5 Kebiasaan Sepele yang Diam-Diam Bikin Ginjal Rusak, dari Kurang Tidur hingga Pola Makan
Kurang tidur. (Foto: Freepik)
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JAGA kesehatan organ dalam sering kali baru dilakukan kala tubuh mengirimkan sinyal bahaya. Padahal, jaga kesehatan organ, termasuk ginjal, penting dilakukan jauh sebelumnya.

Salah satunya lewat kebiasaan harian. Ada beberapa hal yang terkesan sepele dan kerap diabaikan justru menjadi dalang di balik penurunan fungsi organ vital, salah satunya ginjal.

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Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Ginjal dan Hipertensi, dr. Decsa Medika Hertanto dalam unggahan video di akun Instagramnya membeberkan lima kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari dapat merusak fungsi ginjal secara perlahan. Apa saja?

Berikut 5 Kebiasaan Sepele yang Diam-Diam Bikin Ginjal Rusak:

1. Malas Bergerak

Urutan kelima ditempati oleh kebiasaan malas bergerak atau sedentary lifestyle. Menurut dr. Decsa, kurangnya aktivitas fisik dapat memicu masalah kesehatan yang berantai, seperti risiko obesitas yang berujung pada sindrom metabolik.

"Kebiasaan malas gerak. Ketika malas gerak, risiko obesitas akan naik. Terus ujung-ujungnya jadi sindrom metabolik yang merupakan cikal bakal diabetes dan hipertensi," kata dr. Decsa.

2. Pola Konsumsi

Ancaman berikutnya datang dari pola konsumsi harian, yakni kurang minum air putih. Ketika asupan cairan tubuh tidak terpenuhi, ginjal dipaksa bekerja ekstra keras untuk menyaring sisa metabolisme.

"Pas kalian jarang minum, ginjal tuh ekstra kerja keras untuk menyaring darah yang mana makin lama makin pekat dan ini pintu masuk untuk batu ginjal. Nah batu ginjal bikin gagal ginjal kalau tidak dilakukan terapi," jelas dia.

 

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