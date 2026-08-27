Cerita Lady Nayoan soal Perjuangan Ibunda Lawan Kanker Ginjal Selama 3 Tahun Sebelum Berpulang

ISTRI artis Rendy Kjaernett, Lady Nayoan, tengah berduka karena sang ibunda, Rima Sania Pontoh, meninggal dunia pada Senin 24 Agustus 2026. Sebelum berpulang, ibunda Lady diketahui telah berjuang melawan kanker ginjal selama sekitar tiga tahun.

Lady mengungkapkan, sang ibunda pertama kali didiagnosis kanker ginjal pada 2023. Meski harus menjalani kemoterapi dan radioterapi selama bertahun-tahun, kondisi Rima Sania sempat terlihat sangat kuat.

1. Ibunda Lady Nayoan Meninggal Dunia

Bahkan, menurut Lady, orang-orang yang melihat ibunya sehari-hari mungkin tidak akan menyangka bahwa sang ibunda tengah berjuang melawan penyakit serius.

“Puji Tuhan selama 3 tahun chemo radiasi, mama tuh cukup kuat ya. Jadi kalau orang lihat gitu, ya kayak orang sehat,” ujar Lady Nayoan saat ditemui awak media usai pemakaman sang ibunda.

Ibunda Lady bahkan masih mampu menjalani aktivitas seperti biasa. Ia tetap bekerja, berjalan-jalan, hingga bepergian bersama anak-anak dan saudara-saudaranya.

2. Perjuangan Melawan Kanker

Menurut Lady, kondisi sang ibunda mulai mengalami perubahan sekitar Juni 2026. Kanker yang sebelumnya menyerang ginjal kemudian mengalami metastasis ke kandung kemih.

Sejak saat itu, kondisi ibunda Lady perlahan menurun. Ia kembali menjalani tindakan medis untuk menangani masalah pada kandung kemih, termasuk prosedur TURP.

Lady menjelaskan, prosedur tersebut dilakukan menggunakan kamera dan bertujuan mengangkat jaringan yang bermasalah. Namun, tindakan yang dilakukan pada Juni tersebut akhirnya gagal.

Kondisi itu membuat dokter kemudian memberikan dua pilihan kepada keluarga. Pertama, melakukan operasi pengangkatan organ yang terdampak.