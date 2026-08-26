Ibunda Lady Nayoan Meninggal Dunia Usai Berjuang Lawan Kanker, Ada Batu Ginjal Puluhan Tahun

KABAR duka menyelimuti keluarga Lady Nayoan. Sang ibunda, Rima Sania Pontoh, mengembuskan napas terakhirnya pada 24 Agustus 2026.

Di balik kepergian sang ibunda, terungkap sebuah fakta medis yang cukup mengejutkan terkait penyakit yang diderita almarhumah. Lady Nayoan bercerita bahwa ada batu ginjal puluhan tahun yang mengendap di tubuh ibundanya.

1. Ibunda Lady Nayoan Meninggal Dunia

Lady Nayoan menceritakan bahwa ibundanya memiliki daya tahan terhadap rasa sakit yang sangat tinggi. Awalnya, sang ibu didiagnosis memiliki batu ginjal yang kemudian berkembang menjadi kanker.

Namun, hal yang membuat Lady makin tercengang usai melihat hasil pemeriksaan laboratorium. Pasalnya, ada batu ginjal yang mengendap di tubuh ibunda.

Batu ginjal tersebut ternyata tetap berada di tubuh sang ibu selama puluhan tahun hingga mencapai ukuran 5 cm pada 2023. Kondisi ini memaksa salah satu ginjal sang ibunda harus diangkat demi keselamatan jiwanya.

"Pas dicek patologi anatomi, ternyata batu itu umurnya seumur saya. Jadi waktu Mama hamil aku, Mama itu pernah ada batu," ujar Lady Nayoan saat ditemui di rumah duka di kawasan Bekasi, Jawa Barat belum lama ini.

"Jadi Mama dari 2023 hidup dengan satu ginjal, tapi ginjalnya sehat. Batunya cukup besar, ada 5 cm di dalam ginjal Mama saat itu," lanjut Lady.