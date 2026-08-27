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Pesan Haru Deddy Corbuzier Usai Kepergian Sang Ibu, Akui Tak Ada Penyesalan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |15:28 WIB
Pesan Haru Deddy Corbuzier Usai Kepergian Sang Ibu, Akui Tak Ada Penyesalan
Pesan Haru Deddy Corbuzier Usai Kepergian Sang Ibu, Akui Tak Ada Penyesalan (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Deddy Corbuzier mengungkapkan pesan haru setelah ibunya meninggal dunia pada Rabu (26/8/2026). Di tengah rasa kehilangan, Deddy mengaku tidak menyimpan penyesalan karena merasa telah memberikan kasih sayang dan melakukan yang terbaik untuk sang ibu semasa hidup.

Sehari setelah kepergian ibunya, Deddy membagikan foto terakhir bersama mendiang melalui akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, Deddy tampak berada di samping jenazah sang ibu.

Dalam unggahannya, Deddy menuliskan pesan panjang mengenai perasaannya setelah kehilangan sosok yang selama ini ia cintai dan jaga.

Deddy mengawali tulisannya dengan mengungkapkan bahwa dirinya sempat tersenyum ketika melihat sang ibu untuk terakhir kalinya. Namun, ia menegaskan bahwa senyum tersebut bukan berarti dirinya tidak merasakan kesedihan.

Air mata bahkan tetap mengalir ketika Deddy menuliskan pesan tersebut. Menurutnya, ada satu hal yang membuat dirinya mampu tersenyum di tengah rasa kehilangan, yakni tidak adanya penyesalan terhadap sang ibu.

“Saya tersenyum di hari Ibu saya pergi. Bukan karena tidak sedih… Menulis ini pun air mata menetes di wajah,” tulis Deddy.

Ucapkan Selamat Jalan

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