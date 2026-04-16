Deddy Corbuzier Soroti Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, Tantang Kampus DO Pelaku

JAKARTA - Influencer sekaligus podcaster ternama, Deddy Corbuzier, turut memberikan komentar terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan tengah menjadi sorotan publik.

Komentar tersebut disampaikan Deddy melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Kamis (16/6/2026). Dalam video tersebut, ia mengaku ingin menanggapi kasus yang melibatkan sejumlah oknum mahasiswa.

“Gua mau komen tentang anak-anak Universitas Indonesia, sebagian lah, oknum lah ya katanya yang melakukan pelecehan rame-rame di satu grup,” ujar Deddy.

Namun, alih-alih menyampaikan komentar secara langsung, Deddy justru menyajikan video tanpa suara. Ia menyindir dengan menyebut bahwa suara dalam videonya “hilang” karena fitur noise cancellation pada ponselnya.

“Anyway, nih orang-orang suka komplain kalau gue bikin video pagi-pagi suara luar noise masuk. Bos, handphone gue keren, bos, ada noise cancellation. Bentar,” ucapnya.