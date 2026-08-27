Benarkah Minum Manis Setiap Hari Bisa Tingkatkan Risiko Kanker Lambung hingga 2,5 Kali Lipat?

APAKAH kamu termasuk orang yang selalu minum minuman manis setiap hari? Jika iya, tampaknya kamu mesti berhati-hati.

Pasalnya, sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa konsumsi setidaknya satu minuman berpemanis gula setiap hari dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker lambung. Bahkan, risikonya meningkat lebih dari dua kali lipat!

1. Minum Manis Setiap Hari Bisa Tingkatkan Risiko Kanker Lambung

Dilansir dari Health Line, minuman yang termasuk dalam penelitian tersebut antara lain minuman bersoda, minuman olahraga, punch, dan limun. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Gastro Hep Advances pada 17 Agustus 2026.

Kanker lambung atau kanker gastrik merupakan salah satu jenis kanker yang cukup banyak ditemukan di dunia. Karena penyakit ini sering terdiagnosis pada stadium lanjut, upaya pencegahan melalui perubahan gaya hidup menjadi penting.

2. Risiko Kanker Lambung 2,45 Kali Lebih Tinggi

Dalam penelitian tersebut, para peneliti menganalisis data kesehatan lebih dari 112.000 orang yang telah mengikuti studi kesehatan sejak 1976 dan 1986. Para peserta dipantau dalam jangka panjang dan memberikan informasi mengenai pola makan serta gaya hidup mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi setidaknya satu minuman berpemanis gula setiap hari memiliki risiko terkena kanker lambung 2,45 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengonsumsi kurang dari satu porsi minuman tersebut per bulan.

Andrew T. Chan, MD, MPH, ahli gastroenterologi dan epidemiologi dari Mass General Brigham Cancer Institute sekaligus penulis senior penelitian, mengatakan temuan tersebut penting karena minuman berpemanis merupakan bagian dari pola konsumsi sehari-hari banyak orang.

Menurutnya, jika hubungan tersebut dapat dikonfirmasi melalui penelitian berikutnya, mengurangi konsumsi minuman manis bisa menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk membantu menurunkan risiko kanker lambung.