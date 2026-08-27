Lagi Tren Celana Barrel, Kenali Jenis Bahan hingga Tips Mix and Matchnya!

CELANA barrel kini tengah tren. Celana ini menjadi salah satu model bawahan yang menarik perhatian karena memiliki siluet unik, yakni bagian pinggul hingga paha cenderung longgar, kemudian sedikit menyempit di bagian bawah.

Potongan celana barrel memberikan kesan modern dan effortless. Tak hanya itu, celana ini juga memberi rasa nyaman saat digunakan untuk berbagai aktivitas.

Namun, selain model, jenis bahan celana barrel juga menentukan tampilan akhir. Bahan yang jatuh dan ringan akan memberikan kesan lebih santai, sedangkan bahan yang lebih tebal dan berstruktur dapat membuat siluet barrel terlihat lebih tegas.

Berikut Jenis Bahan Celana Barrel:

1. Denim

Bahan denim menjadi pilihan populer untuk celana barrel. Karakter bahannya yang cukup kukuh membuat bentuk barrel terlihat lebih jelas.

Celana barrel berbahan denim cocok dipadukan dengan kaus polos, kemeja, atau cropped top untuk tampilan kasual. Untuk tampilan lebih rapi, padukan dengan blazer dan sepatu loafers.

2. Katun

Katun memiliki karakter yang nyaman dan relatif ringan sehingga cocok digunakan sehari-hari. Celana barrel berbahan katun juga lebih mudah dipadukan dengan berbagai atasan.

Untuk gaya santai, gunakan bersama kaus dan sneakers. Sementara untuk tampilan yang lebih feminin, celana barrel katun dapat dipadukan dengan blouse dan flat shoes.

3. Linen

Bagi yang menyukai gaya effortless dan ringan, celana barrel berbahan linen bisa menjadi pilihan. Tekstur linen memberikan kesan natural dan cocok untuk gaya kasual maupun resort.

Padukan dengan kemeja linen, tank top, atau atasan berpotongan sederhana. Pilih warna-warna netral seperti putih, beige, atau cokelat untuk menciptakan tampilan yang clean.

4. Twill

Bahan twill memiliki tekstur diagonal dan cenderung lebih tebal dibandingkan katun biasa. Karakter tersebut membuat celana barrel terlihat lebih terstruktur.

Celana barrel twill dapat dipadukan dengan kemeja oversized atau knit top. Tambahkan sneakers atau boots untuk memberikan kesan modern.

5. Bahan dengan Campuran Spandex

Celana barrel dengan campuran spandex menawarkan sedikit kelenturan sehingga terasa lebih nyaman saat dikenakan. Bahan seperti ini cocok untuk aktivitas sehari-hari karena memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel.

Untuk menjaga proporsi tubuh, padukan dengan atasan yang lebih fit. Selain itu, baju juga bisa dimasukkan ke dalam celana.