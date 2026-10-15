Adakah Makanan yang Bisa Mencegah Kanker Payudara? Ini Penjelasan Dokter

KANKER payudara menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu diwaspadai perempuan. Selain mengenali gejala dan melakukan pemeriksaan rutin, menjaga pola makan sehat juga penting sebagai bagian dari upaya menurunkan risiko penyakit ini.

Tak sedikit yang bertanya-tanya, apakah ada makanan tertentu yang bisa dikonsumsi secara rutin untuk mencegah kanker payudara? Tentunya, makanan ini penting diketahui demi mengurangi risiko terkena kanker.

1. Perbanyak Makanan Tinggi Serat

General Practitioner RS Sentra Medika Hospital Harapan Bunda, dr. Andi Sitti Tandina, dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menjelaskan bahwa tidak ada satu jenis makanan khusus yang dapat menjamin seseorang terhindar dari kanker.

Meski demikian, pola makan dengan gizi seimbang tetap disarankan untuk mendukung kesehatan tubuh dan membantu menjaga faktor risiko yang berkaitan dengan gaya hidup. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah konsumsi makanan tinggi serat serta sumber protein rendah lemak.

Makanan tinggi serat menjadi salah satu pilihan yang baik untuk melengkapi pola makan sehari-hari. Serat bisa diperoleh dari sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh.

Selain membantu menjaga kesehatan pencernaan, konsumsi makanan berserat dapat mendukung pengelolaan berat badan. Menjaga berat badan tetap sehat merupakan salah satu langkah yang dapat membantu menurunkan risiko kanker payudara, terutama pada perempuan setelah menopause.

Sayuran seperti brokoli dan bayam serta buah-buahan yang beragam dapat menjadi bagian dari menu harian. Dengan mengonsumsi berbagai jenis bahan pangan, tubuh juga mendapatkan vitamin, mineral, dan senyawa alami yang mendukung kesehatan. Meski demikian, konsumsi makanan tinggi serat tidak bisa dianggap sebagai jaminan seseorang bebas dari kanker payudara.

2. Pilih Protein Rendah Lemak

Selain serat, dr. Andi Sitti Tandina menyarankan konsumsi sumber protein rendah lemak. Protein dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan serta menunjang berbagai fungsi tubuh.

Sumber protein tidak harus selalu berasal dari hewan. Protein nabati juga dapat menjadi pilihan, misalnya tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Sementara itu, protein hewani bisa diperoleh dari ikan, telur, ayam tanpa kulit, serta produk susu sesuai kebutuhan nutrisi.

Mengombinasikan sumber protein nabati dan hewani dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Cara pengolahan juga perlu diperhatikan, misalnya dengan merebus, mengukus, memanggang, atau menumis menggunakan minyak secukupnya.