Bayi di Bawah 6 Bulan Tak Boleh Konsumsi Makanan selain ASI dan Sufor, Ini Kata Dokter

JAKARTA - Kabar meninggalnya Alena, seorang bayi berusia 28 hari saat ini tengah menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya, sebelum meninggal, ia sempat demam tinggi dan diduga diberi telur mentah oleh sang nenek. Padahal bayi yang baru lahir atau dibawah usia enam bulan hanya boleh diberikan asupan ASI dari sang ibu.

Dokter spesialis anak, dr. Leonirma Tengguna dalam utas di akun Threads miliknya menjelaskan bahwa sistem pencernaan bayi di bawah 6 bulan belum siap mengolah apapun selain ASI.

“Kenapa bayi baru lahir cuma bisa minum ASI atau susu formula? Soalnya sistem pencernaan bayi di bawah usia 6 bulan (terutama bayi baru lahir) belum siap untuk mengolah makanan padat, cair selain susu, apalagi makanan mentah,” tulis dr. Leonirma, dikutip Rabu (14/10/2026).

Selain itu, ukuran lambung bayi yang baru lahir juga masih sangat kecil dan enzim pencernaan di dalamnya belum sempurna yang membuat daya tahan tubuh masih minim.

“Lambung masih kecil banget, enzim pencernaan belum sempurna, daya tahan badan masih minim, koordinasi menelan dan bernapas belum rapi. Masukin makanan lain bisa memicu sumbatan usus, infeksi berat, hingga robekan pada saluran cerna yang fatal,” ucapnya.

Bayi Baru Boleh Konsumsi selain ASI dan Sufor di Usia 6 Bulan

Ia menjelaskan, bayi baru boleh makan selain ASI atau susu formula saat usianya genap masuk enam bulan. Hal itu sesuai dengan panduan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Kementerian Kesehatan RI.