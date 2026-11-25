Bayi Baru Lahir Menangis Kencang? Ternyata Tanda Baik bagi Kesehatannya

HAL pertama yang umumnya dilakukan bayi begitu lahir ke dunia adalah menangis kencang. Bagi sebagian orangtua, suara tangisan keras ini mungkin terdengar mengkhawatirkan.

Padahal, tangisan pertama bayi justru merupakan tanda positif yang menandakan bahwa tubuhnya sehat dan mulai beradaptasi dengan kehidupan di luar rahim. Apa saja?

1. Fungsi Penting Tangisan Pertama Bayi

Dilansir dari Times of India, bayi yang langsung menangis sesaat setelah lahir menunjukkan bahwa sistem pernapasannya mulai bekerja dengan baik. Selama masih berada di dalam kandungan, bayi mendapatkan suplai oksigen melalui plasenta dan paru-parunya masih terisi oleh cairan. Jadi, begitu dilahirkan, bayi harus bernapas menggunakan paru-parunya sendiri.hal yang bagus.

Nah, tangisan kencang inilah yang menciptakan tekanan untuk membantu paru-paru mengembang secara maksimal. Proses ini sekaligus mendorong sisa cairan keluar dari saluran napas serta melatih bayi membentuk pola pernapasan yang teratur.

Lebih dari sekadar refleks fisik, menangis adalah insting bertahan hidup paling dasar bagi bayi. Aktivitas ini membantu menstabilkan detak jantung, melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, serta membantu bayi menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan baru yang jauh lebih dingin dibandingkan suasana hangat di dalam rahim.