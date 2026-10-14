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Benarkah Sering Minum Vitamin C Bisa Sebabkan Batu Ginjal? Ini Kata Dokter

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |09:05 WIB
Benarkah Sering Minum Vitamin C Bisa Sebabkan Batu Ginjal? Ini Kata Dokter
Ilustrasi minum Vitamin C. (Foto: dok benzoix/Okezone)
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JAKARTA - Pernahkah kamu mendengar bahwa mengonsumsi Vitamin C setiap hari bisa menyebabkan batu ginjal? Jika pernah mungkin kamu bertanya-tanya apakah benar informasi tersebut dan jika benar bagaimana bisa sebuah vitamin bisa menyebabkan batu ginjal?

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan bahwa Vitamin C memang bisa menyebabkan batu ginjal jika dikonsumsi setiap hari. Namun jawaban tersebut tidak mutlak secara langsung, yang mengartikan bahwa tidak setiap orang terkena batu ginjal saat mengkonsumsi Vitamin C setiap hari.

“Jadi jawabannya, iya, tapi enggak mutlak,” kata dr. Aditya, dikutip Rabu (14/10/2026).

Ada Proses Metabolisme Menjadi Oksalat

Ia menjelaskan, saat seseorang mengonsumsi Vitamin C dalam jumlah banyak setiap hari, maka vitamin itu akan masuk ke dalam proses metabolisme menjadi oksalat. Oksalat tersebut lama kelamaan akan meningkat dan berpotensi menjadi batu ginjal. 

“Kalau kita bicara skemanya nih. Jadi ketika kita konsumsi vitamin C, misalnya dalam jumlah yang banyak setiap hari, itu sebagian dia akan dimetabolisme menjadi oksalat,” ujarnya.
 
“Nah, urinary oxalate ini akhirnya akan meningkat dan secara biologis, ini dapat meningkatkan supersaturasi kalsium oksalat, yang mana inilah yang akhirnya berpotensi meningkatkan pembentukan batu ginjal, terutama pada dosis yang sangat tinggi dan orang-orang yang memang dia ini berisiko,” katanya.

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Topik Artikel :
oksalat batu ginjal Vitamin C
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