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Ini 2 Cara Masak Pare agar Nutrisinya Tetap Terjaga, Bukan Direbus Lama

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |21:05 WIB
Ini 2 Cara Masak Pare agar Nutrisinya Tetap Terjaga, Bukan Direbus Lama
Ilustrasi memasak pare. (Foto: dok Magnific/jcomp)
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JAKARTA - Pare jadi sayuran favorit untuk beberapa orang, karena kaya nutrisi dan cukup mudah ditemukan di Indonesia. Sayangnya, rasa pahit yang khas membuat tidak semua orang menyukai sayuran ini.

Padahal, pare memiliki sejumlah kandungan nutrisi. Sayuran ini rendah kalori dan mengandung vitamin C, polifenol, karotenoid, serta berbagai fitokimia.

Lalu, apakah pare sebaiknya dimakan mentah agar kandungan nutrisinya tetap terjaga? Melansir The Standard, ahli gizi Lao Gu mengungkapkan, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Memasak pare dengan cara yang tepat justru bisa memberikan manfaat tersendiri.

2 Cara Memasak Pare yang Direkomendasikan

Lao Gu merekomendasikan dua cara memasak pare, yaitu blansir sebentar atau masak dengan cepat dan menumisnya dalam waktu singkat dengan sedikit minyak.

Kedua metode ini dinilai mampu mempertahankan lebih banyak vitamin C yang sensitif terhadap panas. Sebaliknya, pare sebaiknya tidak direbus terlalu lama karena proses pemanasan yang berkepanjangan dapat menyebabkan lebih banyak vitamin C hilang. 

Menariknya, proses memasak juga tak selalu berarti membuat semua kandungan pare berkurang.

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