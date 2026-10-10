Intip Jam Tangan Hadiah Tim Bulu Tangkis Indonesia Raih Emas Asian Games 2026, Segini Harganya!

TIM bulu tangkis putra Indonesia mendapat apresiasi berupa jam tangan mewah setelah sukses meraih medali emas Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang. Menariknya, hadiah yang diberikan bukan Rolex seperti yang sempat menjadi perbincangan, melainkan jam tangan dari merek Regan Harney.

Momen pemberian hadiah tersebut berlangsung dalam acara tasyakuran pencapaian tim bulu tangkis Indonesia di lapangan Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, pada Rabu, 7 Oktober 2026. Apresiasi ini diberikan kepada para pemain dan pelatih atas keberhasilan mereka di ajang olahraga terbesar Asia tersebut.

1. Berapa Harga Jam Tangan Hadiah Tim Bulu Tangkis Indonesia?

Jika menilik unggahan Leo Rolly Carnando di Instagram, diketahui para pemain di tim bulu tangkis putra Indonesia mendapat jam tangan Regan Harney Sonic RH 93-11. Jam tangan ini memiliki desain sporty dengan bentuk kotak menyerupai bantalan atau tonneau, serta perpaduan warna biru, merah, dan putih yang memberikan kesan dinamis.

Mengusung konsep Motion Never Stops, jam tangan ini dirancang untuk merepresentasikan kecepatan, energi, dan semangat bergerak. Menurut informasi pada situs resmi Regan Harney, model Sonic menggunakan material karbon pada bagian casing. Jam ini juga dilengkapi kaca safir yang beri perlindungan pada bagian dial serta tali berbahan karet vulkanisasi untuk menunjang kenyamanan pemakaian.

Bagi yang penasaran dengan harganya, Regan Harney Sonic RH 93-11 tercantum dijual dengan harga sekitar Rp7,9 juta di laman resmi Regan Harney. Harga tersebut merupakan harga jual ritel yang ditemukan pada sejumlah penjual.

Jam tangan ini menggunakan mesin otomatis, sehingga mekanismenya bekerja dengan memanfaatkan gerakan pemakai untuk membantu menggerakkan pegas utama. Selain itu, model Sonic memiliki diameter casing sekitar 43 milimeter, bagian belakang transparan, dan ketahanan air hingga 30 meter berdasarkan spesifikasi yang tercantum pada situs produk versi Indonesia.