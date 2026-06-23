Viral! Giorgio Antonio Pacar Sarwendah Dituding Pakai Jam Tangan Mewah KW

JAKARTA - Nama Giorgio Antonio kembali ramai diperbincangkan publik setelah muncul tudingan terkait jam tangan mewah yang dikenakannya. Kekasih Sarwendah itu menjadi sorotan usai sebuah akun media sosial yang fokus mengulas koleksi arloji premium menilai jam tangan yang dipakainya merupakan produk tiruan.

Perbincangan bermula dari unggahan akun Instagram @sedlexdurolex yang dikenal kerap membahas dugaan penggunaan jam tangan palsu oleh sejumlah figur publik. Dalam unggahan tersebut, akun itu menampilkan foto Giorgio Antonio yang terlihat mengenakan sebuah arloji mewah.

Menurut akun tersebut, model jam yang digunakan Giorgio memiliki kemiripan dengan Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openwork 41 mm. Jika asli, harga jam tangan tersebut diperkirakan mencapai US$209.995 atau sekitar Rp3,7 miliar.

Akun tersebut juga menyertakan keterangan bernada sindiran yang langsung memancing perhatian pengguna media sosial.

"Remember @giorgioantonioc? There he goes again with a Fraudemars Piguet Royal Joke double balance wheel openwork," tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Respons Warganet

Unggahan itu dengan cepat menuai berbagai tanggapan dari netizen. Sebagian pengguna media sosial menghubungkan isu tersebut dengan aktivitas Giorgio yang belakangan sering terlihat mendampingi Sarwendah dalam sesi siaran langsung penjualan produk.

Tak sedikit yang mempertanyakan gaya hidup Giorgio jika benar memiliki koleksi jam tangan bernilai miliaran rupiah. Beragam spekulasi pun bermunculan di kolom komentar.