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Giorgio Antonio Disebut Pakai Jam Tangan KW Seharga Rp3,7 Miliar, Netizen: CEO Nyamar

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |18:09 WIB
Giorgio Antonio Disebut Pakai Jam Tangan KW Seharga Rp3,7 Miliar, Netizen: CEO Nyamar
Giorgio Antonio Disebut Pakai Jam Tangan KW Seharga Rp3,7 Miliar, Netizen: CEO Nyamar (Foto: Instagram @sedlexdurolex)
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JAKARTA - Giorgio Antonio kembali menjadi perbincangan di media sosial. Kali ini, kekasih Sarwendah itu menjadi sorotan setelah sebuah akun Instagram yang kerap mengulas jam tangan mewah menuding arloji yang dikenakannya merupakan produk palsu dengan versi asli bernilai miliaran rupiah.

Sorotan tersebut bermula dari unggahan akun Instagram @sedlexdurolex yang dikenal sering membahas dugaan penggunaan jam tangan palsu oleh figur publik. Dalam unggahannya, akun tersebut menampilkan foto Giorgio Antonio yang sedang mengenakan sebuah jam tangan mewah.

Akun itu menilai jam tangan yang dipakai Giorgio menyerupai model Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openwork 41 mm. Harga asli jam tersebut diketahui berada di kisaran US$209.995 atau sekitar Rp3,7 miliar.

Dalam unggahannya, akun tersebut juga menyertakan keterangan bernada sindiran.

"Remember @giorgioantonioc? There he goes again with a Fraudemars Piguet Royal Joke double balance wheel openwork," tulis akun tersebut.

Komentar Netizen

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