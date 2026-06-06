Audemars Piguet x Swatch, Jam Tangan yang Viral Diburu Kolektor Jam Dunia

KOLABORASI jam tangan selalu menjadi sorotan di dunia horologi, terutama jika melibatkan dua nama besar. Belakangan, istilah Audemars Piguet x Swatch ramai diperbincangkan dan disebut-sebut viral di kalangan kolektor jam dunia karena dianggap menghadirkan perpaduan unik antara kemewahan dan gaya kasual.

Namun, di balik hype tersebut, banyak juga yang bertanya-tanya mengenai kebenaran kolaborasi ini. Alasan mengapa jam tangan hasil “isu” ini begitu banyak diburu juga menarik diulas.

1. Hype Kolaborasi Brand Jam Tangan

Audemars Piguet dikenal sebagai salah satu brand jam tangan mewah asal Swiss yang sangat eksklusif, terutama lewat seri ikonik Royal Oak. Sementara itu, Swatch dikenal sebagai brand jam tangan yang lebih terjangkau dengan desain kreatif dan playful.

Kombinasi dua nama ini secara konsep langsung menarik perhatian publik, karena dianggap mampu menghadirkan jam tangan mewah dengan sentuhan lebih kasual dan ramah pasar luas.