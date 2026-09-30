Potret Terbaru Jule Usai Tersandung Kasus Vape Etomidate, Tubuh Makin Kurus Jadi Sorotan

SELEBGRAM Julia Prastini atau Jule kembali menjadi perhatian publik. Penampilan terbarunya usai tersandung kasus penyalahgunaan vape yang mengandung etomidate jadi sorotan.

Pasalnya, tubuh Jule terlihat makin kurus ketimbang sejumlah penampilan sebelumnya. Hal itu terlihat dalam unggahan terbarunya pada akhir September 2026.

1. Penampilan Jule Jadi Sorotan

Dalam salah satu video yang beredar, Jule tampak sedang beraktivitas di luar bersama kerabatnya dengan kunjungi toko pakaian. Dia mengenakan tank top berwarna hitam dan kacamata.

Perubahan bentuk tubuh Jule kemudian ramai dibicarakan di media sosial. Sejumlah warganet menyoroti tubuhnya yang dinilai semakin kurus setelah kasus yang menjeratnya.

Meski demikian, perubahan berat badan atau bentuk tubuh seseorang tidak dapat dipastikan penyebabnya hanya berdasarkan penampilan dalam foto maupun video. Belum ada keterangan medis yang menyatakan bahwa perubahan fisik Jule tersebut secara langsung disebabkan oleh penggunaan etomidate ataupun proses rehabilitasi.

2. Tersandung Kasus Vape Etomidate

Namun, Jule memang diketahui sebelumnya diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada 14 September 2026 dalam pengembangan kasus peredaran vape yang diduga mengandung etomidate.

Polisi kemudian menyatakan Jule berstatus sebagai pengguna. Berdasarkan pemeriksaan dan assessment, ia direkomendasikan menjalani rehabilitasi. Kepolisian juga menyebut tidak menemukan fakta yang mengarah pada keterlibatannya dalam kegiatan mengedarkan atau menjual narkotika.

Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta sebelumnya mengatakan Jule ditempatkan dalam proses restorative justice sebagai pengguna. Dalam penjelasan polisi, Jule menyampaikan alasan pribadi terkait penggunaan zat tersebut, termasuk rasa stres yang dialaminya. Polisi menyebut Jule diduga telah menggunakan vape tersebut selama sekitar tiga minggu sebelum diamankan.