Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Jule, Selebgram yang Jadi Sorotan Usai Dinyatakan Positif Narkoba

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |11:05 WIB
Profil Jule, Selebgram yang Jadi Sorotan Usai Dinyatakan Positif Narkoba
Julia Prastini. (Foto: dok Instagram/juliaprt7)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Julia Prastini atau Jule diamankan oleh Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta terkait kasus narkoba dengan zat etomidate yang dimasukkan ke dalam vape. Ia ditangkap setelah menerima paket di apartemen di kawasan Cilandak pada 14 September 2026. Hasil tes urine menyatakan bahwa Jule positif narkoba. 

Berita tersebut dikonfirmasi oleh AKP Michael Tandayu, Kasatresnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (19/9/2026). “Betul yang bersangkutan ditangkap atas kepemilikan etomidate,” ujarnya.

Dari penangkapan itu, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa empat buah cartridge etomidate. Tiga diantara cartridge tersebut sudah kosong atau habis pakai, sementara sisanya masih terisi penuh. 

Profil Jule

Sebelum terseret kasus narkoba, Jule juga sempat menarik perhatian publik dengan berita perceraiannya dengan content creator Na Daehoon. Menyusul dari situ, ia dikaitkan dengan dugaan perselingkuhan dengan petinju Safrie Ramadhan. 

Kemudian, berita soal Jule mencuat kembali terkait dirinya yang melepas hijab. Ia mantap memilih pribadinya yang menanggalkan hijab usai bercerai dari Na Daehoon. Kini, Jule kembali menjadi sorotan usai dirinya dinyatakan positif narkoba. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/33/3243126//jule_narkoba-5Oqa_large.jpg
Berstatus Korban, Jule Bakal Jalani Rehabilitasi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/482/3243122//etomidate-YX0p_large.jpg
Apa Itu Etomidate, Zat di Dalam Vape Milik Jule saat Diciduk Polisi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/33/3243107//jule_narkoba-YP7i_large.jpg
Kronologi Penangkapan Jule, Libatkan Bandar Narkoba Asal China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/33/3243097//jule_narkoba-54mr_large.jpg
Polisi Ungkap Alasan Jule Pakai Vape Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/338/3243095//penangkapan-ipRP_large.jpg
Residivis Narkoba Kembali Berulah di Mampang, Ngaku Dapat Sabu dari Lapas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/338/3243089//selebgram-Kd6m_large.jpg
Selebgram Jule Tak Ditetapkan Tersangka Narkoba, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement