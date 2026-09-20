Profil Jule, Selebgram yang Jadi Sorotan Usai Dinyatakan Positif Narkoba

JAKARTA - Selebgram Julia Prastini atau Jule diamankan oleh Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta terkait kasus narkoba dengan zat etomidate yang dimasukkan ke dalam vape. Ia ditangkap setelah menerima paket di apartemen di kawasan Cilandak pada 14 September 2026. Hasil tes urine menyatakan bahwa Jule positif narkoba.

Berita tersebut dikonfirmasi oleh AKP Michael Tandayu, Kasatresnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (19/9/2026). “Betul yang bersangkutan ditangkap atas kepemilikan etomidate,” ujarnya.

Dari penangkapan itu, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa empat buah cartridge etomidate. Tiga diantara cartridge tersebut sudah kosong atau habis pakai, sementara sisanya masih terisi penuh.

Profil Jule

Sebelum terseret kasus narkoba, Jule juga sempat menarik perhatian publik dengan berita perceraiannya dengan content creator Na Daehoon. Menyusul dari situ, ia dikaitkan dengan dugaan perselingkuhan dengan petinju Safrie Ramadhan.

Kemudian, berita soal Jule mencuat kembali terkait dirinya yang melepas hijab. Ia mantap memilih pribadinya yang menanggalkan hijab usai bercerai dari Na Daehoon. Kini, Jule kembali menjadi sorotan usai dirinya dinyatakan positif narkoba.