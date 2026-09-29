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Mengenal Office Ageing yang Viral di Cina, Pekerja Pakai Payung hingga Sunscreen

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |11:05 WIB
Mengenal Office Ageing yang Viral di Cina, Pekerja Pakai Payung hingga Sunscreen
Pekerja di Cina. (Foto: dok The Star)
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JAKARTA - Bekerja seharian di kantor ternyata membuat sebagian pekerja di Cina merasa penampilannya lebih cepat terlihat lelah. Fenomena ini disebut "office ageing" atau penuaan akibat terlalu lama berada di lingkungan kantor.

Sejumlah pekerja membagikan pengalaman mereka di media sosial RedNote. Ada yang mengaku kulitnya terlihat lebih kusam setelah mulai bekerja, mata lebih sering terasa lelah, hingga wajah tampak berbeda antara pagi dan sore hari.

Karena itu, beberapa pekerja melakukan cara unik untuk melindungi diri. Mereka mulai menggunakan sunscreen di dalam ruangan, memakai topi atau penutup wajah, bahkan memasang payung kecil di meja kerja.

Salah satu pekerja mengaku warna kulitnya berubah setelah baru sebulan bekerja. Ada pula yang merasa kulitnya terlihat lebih cerah setelah mengambil cuti dan menjauh sementara dari lingkungan kantor.

Pencahayaan dan Kualitas Udara Bikin Cepat Lelah

Dikutip dari The Star, pencahayaan kantor menjadi salah satu hal yang disoroti. Banyak kantor menggunakan lampu dengan nuansa putih atau dingin karena dianggap membuat pekerja seolah tetap waspada agar produktivitas meningkat.

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Topik Artikel :
Sunscreen Payung office ageing
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